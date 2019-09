Sanremo: nuova segnaletica verticale e orizzontale in via Panizzi, i residenti ringraziano “Ora la strada è più sicura” (Foto)

Il Comune è intervenuto negli ultimi giorni per il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale in via Panizzi. Un lavoro eseguito a seguito delle molte segnalazioni da parte dei residenti.

E oggi sono proprio i residenti a intervenire sulle nostre pagine per ringraziare Palazzo Bellevue. “A nome degli abitanti di via Panizzi e strada Valle intendo ringraziare tutti gli uffici del Comune di Sanremo e, in particolare, l'ufficio Viabilità nella persona del geometra preposto alla segnaletica per la gentilezza e la disponibilità dimostrata nel rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale - scrive il nostro lettore F.M. a nome dei residenti - ad oggi la strada risulta più sicura per il transito dei veicoli ma soprattutto per i pedoni”.