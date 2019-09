Badalucco: consegnate le borse di studio alla memoria di Jacopo Zorzan, ecco chi sono i giovani della valle meritevoli della prestigiosa targa (Foto)

A Badalucco sono state consegnate le borse di studio Jacopo Zorzan. Un momento importante quello vissuto oggi pomeriggio in municipio, dove si è ricordato il giovanissimo Jacopo, un ragazzo badalucchese molto solare ed amato, mancato ad appena 16 anni, nel luglio del 2011.



Sono già diversi anni che vengono consegnati questi riconoscimenti per premiare gli alunni che si sono distinti maggiormente. Quest'anno la cerimonia è avvenuta alla presenza del sindaco di Badalucco, Matteo Orengo accompagnato dal vicesindaco Daniele Prevosto, dall'assessore Elena Bonatto e dai consiglieri comunali, Giuseppina Laigueglia e Luisa Palumbo. Inoltre, erano presenti anche i vicesindaco, Valerio Verda di Montalto Carpasio e Danilo Marvaldi di Molini di Triora.



Le targhe agii studenti sono state consegnate da Carla Rossi, la madre di Jacopo. Questi i giovani della vallata che sono risultati meritevoli del contributo economico offerto attraverso questa borsa di studio: Camilla Arnaldi e Chiara Lanteri per meriti scolastici, per l'impegno dimostrato Andrea Piras e Nicolas Deplano per l'impegno sociale e sportivo.



"Questa cerimonia è motivo di orgoglio e riflessione perché è un momento da condividere con la comunità. Nel ricordo di un ragazzo si dà una possibilità agli alunni più meritevoli di andare avanti negli studi. - ha commentato il sindaco di Badalucco, Matteo Orengo - Ci tengo a ringraziare Carla Rossi e suo marito ed i comuni della valle Argentina che partecipano a questo fondo rendendo possibile questa iniziativa".