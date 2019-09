Sanremo: pubblicata la graduatoria, ecco chi sono gli otto nuovi agenti che andranno a potenziare la squadra della Polizia Municipale

Dopo un lungo iter e un concorso che ha visto falcidiata la lista dei partecipanti, il comando di Polizia Municipale di Sanremo può finalmente annunciare i nomi degli otto nuovi agenti assunti.

Sono partiti in 104 per la prima selezione e, all’ultima prova orale, sono arrivati solo in 13 (12 dei quali considerati idonei). Ma ora, finalmente, ecco la graduatoria per l’assunzione degli otto nuovi agenti: Federica Giorlando, Marco Guido Campili, Andrea Vernile, Salvatore Arnone, Fabrizio Cavalli, Martina Giuntini, Massimo Morzenti, Walter Rivera, Brunella Sorrentini, Patrizia Olivieri, Andrea Antonellini, Antonio Cannoletta. Gli assunti saranno i primi otto in graduatoria, fatta eccezione per eventuali rinunce.

L’assunzione prevista dal Comune e dal comando di Polizia Municipale sarà effettuata entro fine mese e ai nuovi agenti sarà attribuito il trattamento economico di categoria C, posizione economica C1.

Con l’assunzione degli otto nuovi agenti si completa uno dei progetti dell’amministrazione ‘Biancheri-bis’ per l’aumento della sicurezza reale e percepita in città. Gli agenti andranno a potenziare il corpo a disposizione del comandante Claudio Frattarola e, per la prima volta, i neo assunti sono stati sottoposti anche a una prova fisica (la prima, quella che ha visto i candidati quasi dimezzati: da 104 a 67). Dimostrazione di come ci sia stato un netto cambio di indirizzo nelle mansioni che gli agenti andranno a svolgere in città: non solo controllo, ma anche un braccio operativo.