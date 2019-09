Bordighera: Saint Charles ai privati, il Consigliere di opposizione Trucchi presenta una Interpellanza al Sindaco

Si avvicina l'inizio di ottobre mese fissato come possibile inizio delle attività della nuova gestione privata dell'ospedale Saint Charles di Bordighera ed il Consigliere di opposizione Giuseppe Trucchi presenterà in merito una Interpellanza.

“Il progetto risale ormai a ben più di un anno fa – interviene il Consigliere di ‘Semplicemente Bordighera’, Giuseppe Trucchi - e già in due occasioni l'assessore regionale ha rassicurato la popolazione del nostro distretto circa l'ormai imminente realizzazione dell'avvio della nuova gestione. Queste rassicurazioni sono state fornite durante lo svolgimento del Consiglio Comunale che rappresenta la assise di massima ufficialità ed importanza. Poichè a pochi giorni dal mese di ottobre non abbiamo notizie certe ho deciso di presentare una interpellanza sull'argomento indirizzata al Sindaco di Bordighera in modo di poter ricevere informazioni ufficiali circa l'effettivo crono programma”.

“Riteniamo – termina Trucchi - che conoscere con certezza le fasi precise dell'avvio dei lavori della gestione privata sia elemento importante per rassicurare i cittadini di Bordighera e anche gli operatori impiegati presso l’ospedale i quali da molto tempo vivono una situazione di attesa e di preoccupazione. Riteniamo non più rinviabile un chiarimento puntuale e dettagliato”.