Ventimiglia: ultimi giorni per iscriversi all'escursione a Mentone organizzata dal Museo Rossi

Ultimi giorni per iscriversi all'escursione transfrontaliera a Mentone in programma sabato 21 settembre in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. Si tratta di un'iniziativa organizzata dal Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia.



"Si inizierà con la visita alla Mostra “il était une voie, le voyage des romains en Riviera” allestita al Palais d' Europe e si proseguirà con una passeggiata nel centro storico della cittadina dalla rinnovata Chiesa di Saint Michael all'isola pedonale. Per iscriversi telefonare al numero 0184/351181" - ricordano dal Museo Rossi.

PROGRAMMA DELLA VISITA A MENTONE:

- ore 14.00, ritrovo davanti alla stazione FS di Ventimiglia;

- ore 14.27 treno SNCF per Mentone;

- ore 15.00 visita al Palais de l'Europe e alla mostra dedicata alla Via Iulia Augusta nel territorio transfrontaliero;

- ore 16.30 visita al centro storico di Mentone;

- ore 17.49 rientro con treno SNCF da Mentone;

- ore 18.05 arrivo a Ventimiglia.