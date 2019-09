Dal 25 al 28 settembre la seconda edizione di “Sanremo Canta Napoli”: 20 nuovi talenti in gara al Casinò (Video)

Saranno 20 i nuovi talenti (tra interpreti e autori) che si esibiranno al Teatro dell'Opera del Casinò Municipale di Sanremo per la seconda edizione del concorso internazionale Sanremo Canta Napoli. L'evento è in programma dal 25 al 28 settembre. I cantanti provengono da Napoli e provincia ma anche da Roma, dalla Sardegna, dal Belgio e dalla Svizzera.

Questa mattina l'edizione 2019 di Sanremo Canta Napoli è stata presentata nella Sala Privata del Casinò di Sanremo alla presenza del vice sindaco e assessore al Turismo Alessandro Sindoni, del Cda del Casinò rappresentato da Adriano Battistotti e Barbara Biale e dagli organizzatori Ilio Masprone e Manuela Poletti.

Le serate, in programma al Teatro dell'Opera del Casinò, saranno condotte da Massimo Proietto (La Vita in Diretta) e Miriam Candurro, atrice de “I Bastardi di Pizzofalcone”. Tra gli ospiti: Lucia Cassini (attrice anche con Totò), il maestro Adriano Pennino, la cantante Concetta De Luisa (vincitrice del Festival Napoli - New Generation 2018) oltre a qualche sorpresa dell'ultimo minuto.

La giuria sarà composta da: Marinella Venegoni, Marino Bartoletti, Mario Maglione, Marco Simeoli, Enzo Campagnoli con la supervisione di Michele Torpedine. Ai vincitori (saranno tre a parimerito) andrà anche una borsa di studio del valore di mille euro a testa grazie alla collaborazione con Eni.

Durante i giorni di Sanremo Canta Napoli saranno in programma anche presentazioni di libri e una sfilata di moda all'esterno del Casinò, sabato 28 alle 16.30.

Sempre sabato sera, alle 21, al Teatro dell'Opera del Casinò è in programma il recital di Miranda Martino “Ricomincio da 80” con il cantante Mario Maglione e la regia di Marco Simeoli.

Le prime tre serate di Sanremo Canta Napoli sono a ingresso gratuito. La quarta serata sarà a pagamento: 20€ primo settore, 15€ secondo settore, 10€ galleria.