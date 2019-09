70° Festival di Sanremo: dopo i contatti telefonici lunedì primo faccia a faccia tra Comune e Rai, per le collaterali occhi puntati su piazza Colombo (Video)

Archiviati i primi contatti telefonici, detto del saluto istituzionale di Amadeus al sindaco Alberto Biancheri, ora è tempo del faccia a faccia tra la Rai e il Comune di Sanremo. Lunedì a Roma, negli uffici di corso Mazzini, si stringeranno la mano per la prima volta il direttore generale Alberto Matassino, il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore al Turismo e vice sindaco Alessandro Sindoni. Al tavolo anche i dirigenti Rai che in questi giorni stanno lavorando al Festival di Sanremo 2020, la 70ª edizione.

Da un lato si parlerà della direzione artistica del prossimo Festival, con le novità introdotte dal neo conduttore Amadeus, dall’altra il Comune vorrà mettere sul tavolo alcune idee per la promozione della kermesse in città. “Vogliamo portare il Festival al di fuori dell’Ariston, oltre chi ha un pass o un biglietto per assistere alle serate - ha dichiarato l’assessore Sindoni prima dell’incontro a Roma - spesso i sanremesi digeriscono male il Festival per i disagi che porta e vogliamo che sia una festa per tutti”.

L’idea dell’amministrazione è quella di puntare con decisione sulle manifestazioni collaterali che dovranno essere il più possibile coinvolgenti per i sanremesi e per i tanti turisti che la scelgono nella settimana più affollata dell’anno. Il centro nevralgico voluto dall’assessore Sindoni sarà piazza Colombo, punto di riferimento per manifestazioni delle quali ancora si sa poco, ma si pensa a qualcosa che possa intrattenere il pubblico anche durante le puntate in diretta dall’Ariston. Il tutto a pochi metri dal teatro.

L’intervista all’assessore al Turismo Alessandro Sindoni