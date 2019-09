A lezione di musica con l'influencer Ilaria Salerno: l'Open Day di Panta Musicà tra le tante promozioni di brand e di territorio

Domenica 15 settembre l'associazione Pànta Musicà di Imperia ha aperto le porte della sede di Via Agnesi 9 e ha permesso a grandi e piccini di cimentarsi sui vari strumenti musicali sotto la supervisione di diversi insegnanti. L'Open Day, occasione per presentare il programma della stagione 2019/20, ha visto anche la partecipazione dell'influencer e presentatrice Ilaria Salerno, che su Instagram conta oltre 51.000 followers in costante ed organico incremento: il motivo ce lo spiega lei.

"Negli ultimi mesi il tuo profilo ha dato ampia visibilità all'associazione"

"Sì, da agosto ho cominciato a sponsorizzare dal mio profilo i loro eventi. Oggi penso che l'utilizzo dei canali social sia molto importante per quelle aziende, quelle associazioni e quegli enti che scelgono gli influencer per promuovere eventi, brand e prodotti."





"Come imposti il planning? Che strumenti utilizzi?"

"Mi confronto con le aziende, gli enti e le realtà territoriali per conoscere le loro esigenze e promuovo i prodotti inserendo il collegamento diretto al loro profilo – se presente - tramite post, che rimangono sempre visibili a chiunque visita il mio profilo, e le storie. Anche se queste hanno una durata di 24 ore creo una apposita cartella nella quale il contenuto rimane sempre accessibile. Il vantaggio delle storie consiste nell'anonimità del contenuto fino alla sua apertura: l'utente che mi segue vede l'icona della mia foto profilo illuminata e la apre indipendentemente da un'eventuale anteprima che potrebbe condurlo a non visionarla. "





"Quindi il tuo target è versatile."

"Molto. Infatti ho collaborato con diversi brand, tra i quali Morellato, Parrucchieri Gori, Jadea, SunSun e altri ancora. Ho realizzato per queste aziende contenuti social che hanno avuto una grande visibilità."





"Ti chiedo una cosa da un'altra prospettiva: oltre a quelli economici, quali sono i vantaggi che ne può trarre una figura come la tua?"

"Promuovendoli, i brand riescono ad aumentare la visibilità delle mie foto e conseguentemente la notorietà del mio profilo e della mia persona. A livello locale questo significa molto perché avere al proprio fianco una persona di grande risonanza mediatica aumenta il seguito dell'evento nel quale vengo contattata sotto diversi ruoli: presentatrice, testimonial o semplicemente nel quale viene usato il mio nome."





"Come unisci la tua carriera professionale a quella personale?"

"A marzo mi sono laureata in economia e management del turismo e ora continuerò i miei studi per specializzarmi sempre di più, sia in ambito turistico che per quanto riguarda la comunicazione. Penso difatti che la formazione e il costante aggiornamento in un mondo frenetico come il nostro siano fondamentali per poter esprimere al meglio le potenzialità dell'evento, del prodotto o del brand di cui mi faccio portavoce."