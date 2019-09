Ventimiglia: tentano di rubare dalla cassetta delle offerte nella chiesa di Latte, denunciate due persone

I Carabinieri di Ventimiglia hanno fermato due persone, un uomo di 63 ed una donna di 54 anni che vivono nella nostra provincia e che sono stati sorpresi mentre forzavano la cassetta delle offerte votive, all’interno della chiesa di frazione Latte.

I due, che erano già gravati da precedenti di polizia, sono stati bloccati grazie alla tempestiva segnalazione alla centrale operativa e all’intervento immediato dei militari. I due sono stati identificati prima che potessero impossessarsi del denaro e denunciati anche in questo caso in stato di libertà per il tentato furto aggravato.