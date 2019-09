Sanremo: cerca di introdursi in una casa ma viene messo in fuga dal cane della proprietaria, denunciato 37enne marocchino

A Sanremo un 37enne marocchino è stato denunciato per violazione di domicilio aggravata. L'episodio è accaduto all’alba quando una 34enne ha chiamato il 112 poiché spaventata dai rumori provenienti all’esterno della porta di ingresso del suo appartamento.



Il tempestivo intervento di una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sanremo ha permesso di ricostruire l'accaduto. All'arrivo i militari si sono trovati di fronte lo straniero riverso a terra, semi cosciente, davanti al cancello condominiale ed intorno a lui numerosi frammenti di un muro di contenimento di una scalinata che conduce all'appartamento della donna.



Sembra che il 37enne avesse cercato di introdursi nell'appartamento, provando a sfondare la porta a calci e pugni. L'abbaio insistente del cane della proprietaria di casa ha portato lo straniero a desistere ed allontanarsi. A quel punto l'uomo in stato d'alterazione alcolica è caduto rovinosamente lungo le scale fino a finire contro il muro andato in frantumi.



Il 37enne era già noto alle forze dell'ordine per i numerosi precedenti penali collezionati. I Carabinieri trovando lo straniero in quello stato hanno chiesto l'intervento del personale sanitario al 118. Nella caduta l’uomo ha riportato diverse fratture, in particolare ad un mano, che necessiterà di intervento chirurgico.