Un forte boato è stato sentito pochi minuti fa, intorno alle 11.15 in tutta la provincia di Imperia. Come sempre in questi casi il centralino dei Vigili del Fuoco è stato subissato di chiamate ma, almeno per ora, non si registrano fortunatamente esplosioni o altro.

Quasi sicuramente, come spesso capita anche nella nostra zona, si è trattato di un aereo che, transitando nei cieli sovrastanti la Liguria, ha sfondato il muro del suono.