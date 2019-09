Cervo: cinghiali invadono il campo sportivo, Denis Muca "Succede spesso, la vicinanza con il fiume non ci aiuta" (Foto)

I cinghiali ‘scendono in campo’ anche nella riviera di ponente. Lo hanno letteralmente fatto nella notte all'interno del rettangolo da gioco della società Fc Cervo, causando alcuni danni al manto erboso.

"Succede spesso - spiega il presidente giallonero Denis Muca - ma solitamente si tratta di cinghiali di dimensioni più piccole. Il danno più grosso è quello che abbiamo subito questa notte, ma per fortuna gli animali hanno deciso di stare in panchina nel senso che hanno alzato alcune zolle soprattutto nella parte di campo oltre le linee di gioco. Con il fiume così vicino, che è pieno, è quasi inevitabile. Il danno non è comunque nulla di irreparabile e già questa sera, con l'intervento di un giardiniere, avremo il campo pronto per il primo allenamento stagionale".

Il Cervo, dopo un inziale stop con orientamento verso il settore giovanile, giocherà infatti regolarmente la stagione di Seconda categoria e lo farà proprio nel campo riconosciuto come tra i più curati del calcio ponentino, ovviamente... cinghiali permettendo.