CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 17 settembre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 1 dell'Ariston di Sanremo e alla Sala 2 del cinema Imperia di Oneglia



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- IT - CAPITOLO DUE – ore 17.00 - 21.15 – di Andy Muschietti - con James McAvoy, Jessica Chastain, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone - Horror - "27 anni dopo, I ragazzi del Club dei Perdenti sono ormai adulti e hanno le loro vite, ma una terribile telefonata li riunisce…”

Voto della critica: ***

Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- IL RE LEONE – ore 17.00 – 19.15 – 21.30 – di Jon Favreau - con le voci di Marco Mengoni, Elisa, Edoardo Leo, Beyoncé Knowles, Luca Ward, Massimo Popolizio – Avventura/Drammatico - "Nella savana africana è nato un futuro re. Simba prova una grande ammirazione per suo padre, Re Mufasa, e prende sul serio il proprio destino reale. Ma non tutti nel regno celebrano l'arrivo del nuovo cucciolo. Scar, il fratello di Mufasa e precedente erede al trono, ha dei piani molto diversi e la drammatica battaglia per la Rupe dei Re si conclude con l'esilio di Simba. Con l'aiuto di una curiosa coppia di nuovi amici, Simba dovrà imparare a crescere e capire come riprendersi ciò che gli spetta di diritto…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- CHIARA FERRAGNI - UNPOSTED – ore 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Elisa Amoruso - con Chiara Ferragni - Docu-fiction - "C'è qualcosa che ancora non sappiamo su Chiara Ferragni? Questo film è un'immersione a 360° nella sua sfera pubblica e interiore: per osservare la posizione che ha conquistato nei mercati della moda e del lusso attraverso i social media, per decodificare ciò che rimane incomprensibile per il pubblico dei social e per indagare come le strategie di marketing e i metodi di intrattenimento siano cambiati nell'ultimo decennio. Ferragni è la più potente influencer della moda nel mondo secondo Forbes. È un'icona contemporanea di self made woman attenta ai diritti delle donne e ai diritti alla diversità. Rappresenta una storia di successo femminile, che continua a sedurre e conquistare milioni di fan ogni giorno, in tutto il mondo. Ma chi è la donna dietro l'immagine pubblica? Quali sono i segreti dietro alle sue imprese multimilionarie?…”

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ANGRY BIRDS 2 - NEMICI AMICI PER SEMPRE – ore 17.00 - 19.30 - 21.30 – di Thurop Van Orman, John Rice - con le voci di Francesco Pannofino, Marcello Macchia, Alessandro Cattelan – Animazione/Avventura/Azione - "Il sequel di Angry Birds Movie... All'emergere di una nuova minaccia, che metterà in pericolo entrambe le loro isole, Red, Chuck, Bomb e Grande Aquila recluteranno la sorella di Chuck, Silver e si uniranno alla squadra dei maialini, Leonard, il suo assistente Courtney e il tecnologico Garry per giungere a una tregua e creare un'improbabile supersquadra per salvare le loro isole…”

Voto della critica: ***

- E POI C'È KATHERINE – ore 19.15 - 21.45 – di Nisha Ganatra - con Emma Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow, Hugh Dancy, Reid Scott, Denis O'Hare - Commedia - "Katherine Newbury è una leggendaria conduttrice televisiva che - accusata di odiare le donne e alle prese con gli ascolti del programma in netto calo - decide di assumere tra gli autori Molly. Originariamente nata per attenuare le discussioni sulla disparità di trattamento, la sua decisione ha conseguenze inaspettatamente esilaranti dal momento che le due donne sono molto diverse per cultura ed età ma unite dalla passione per la battuta pungente e dalla volontà di rivitalizzare lo show…”

Voto della critica: ***

Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI – ore 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Stefano Cipani - con Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, Rossy De Palma, Francesco Gheghi, Lorenzo Sisto - Commedia - "Jack fin da piccolo ha creduto alla tenera bugia che i suoi genitori gli hanno raccontato, ovvero che Gio, suo fratello, fosse un bambino ‘speciale’, dotato di incredibili superpoteri, come un eroe dei fumetti. Con il passare del tempo Gio, affetto dalla sindrome di Down, per suo fratello diventa un segreto da non svelare. Con questo sentimento nel cuore, trascorre il tempo delle scuole medie. Quando Jack conosce il primo amore, Arianna, la presenza di Gio, con i suoi bizzarri e imprevedibili comportamenti, diventa per lui un fardello tanto pesante da arrivare a negare ad Arianna e ai nuovi amici del liceo l'esistenza di Gio. Ma non si può pretendere di essere amati da qualcuno per come si è, se non si è in grado per primi di amare gli altri accettandone i difetti. Sarà proprio questo l'insegnamento che Jack riceverà da suo fratello grazie a quel suo originale punto di vista sul mondo e quando riuscirà a farsi travolgere dalla vitalità di Gio comincerà a pensare che forse è davvero un supereroe…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ATTACCO AL POTERE 3 - ANGEL HAS FALLEN – ore 17.00 - 21.30 – di Ric Roman Waugh - con Gerard Butler, Morgan Freeman, Holt McCallany, Piper Perabo, Jada Pinkett Smith – Azione/Thriller - "Terzo capitolo della saga ‘Attacco al Potere’. Dopo una vorticosa fuga, Mike Banning è ricercato dalla sua stessa agenzia e dall'FBI, mentre cerca di trovare i responsabili che minacciano la vita del Presidente. Nel disperato tentativo di scoprire la verità, Banning si rivolgerà a improbabili alleati per dimostrare la propria innocenza e per tenere la sua famiglia e l'intero Paese e fuori pericolo…”

Voto della critica: ***

- SANREMO MUSICAL - IL FILM – ore 19.15 – di Isabella Biffi - Musicale - "Otto giovani aspiranti cantanti e attori, provenienti da varie parti d' Italia e di estrazioni sociali diverse, si ritrovano al teatro Ariston di Sanremo per sostenere un provino per entrare a far parte del cast di un musical sul Festival della canzone italiana. Ma non è un provino qualsiasi, c'è qualcosa di magico, di surreale in questo invito. I giovani artisti non sanno neppure chi li abbia veramente convocati. I giovani artisti si ritrovano apparentemente soli nel teatro del Festival che è a loro completa disposizione: diventa naturale confrontarsi, per ripercorrere singolarmente e insieme la storia musicale della manifestazione. In realtà sono studiati e giudicati da due personaggi che, magicamente, sono gli stessi che hanno ideato e fortemente voluto il festival di Sanremo a partire dalla prima edizione. Alla fine, il loro sogno si avvera, perché sono tutti ragazzi “speciali” pronti per andare in scena…”

Voto della critica: n.p.



Centrale (tel. 0184 597822)

- TUTTA UN'ALTRA VITA – ore 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Alessandro Pondi - con Enrico Brignano, Ilaria Spada, Paola Minaccioni, Maurizio Lombardi, Monica Vallerini - Commedia - "Cosa faresti se il destino ti offrisse di diventare un'altra persona per una settimana? Gianni è un tassista romano con una routine consolidata. Ha una moglie e due figli e sogna di vincere la lotteria per cambiare il suo quotidiano scialbo e sempre uguale, incapace com'è di modificare il flusso della sua vita. E quando una coppia benestante, in partenza per una settimana alle Maldive, dimentica nel suo taxi le chiavi della loro meravigliosa villa da mille e una notte, Gianni azzarda: si impossessa della villa e della vita del suo proprietario, finendo in una giostra di emozioni mai vissute prima che culminano nell'incontro inaspettato con Lola, un sogno di ragazza che vede in lui un vincente e che gli sconvolge l'esistenza. Gianni diventa un'altra persona e quella con Lola è davvero ‘Tutta un'altra vita’... e sarebbe pronto a mollare tutto per lei se non fosse che al termine della settimana di vacanza i legittimi proprietari ritornano alla villa…”

Voto della critica: ***



Tabarin (tel. 0184 597822)

- MARTIN EDEN – ore 17.00 - 19.15 - 21.45 – di Pietro Marcello - con Luca Marinelli, Jessica Cressy, Vincenzo Nemolato, Marco Leonardi, Denise Sardisco – Drammatico - "Dopo aver salvato da un pestaggio Arturo, giovane rampollo della borghesia industriale, il marinaio Martin Eden viene ricevuto in casa della famiglia del ragazzo e qui conosce Elena, la bella sorella di Arturo, e se ne innamora al primo sguardo. La giovane donna, colta e raffinata, diventa non solo un'ossessione amorosa ma il simbolo dello status sociale cui Martin aspira a elevarsi. A costo di enormi fatiche e affrontando gli ostacoli della propria umile origine, Martin insegue il sogno di diventare scrittore e - influenzato dal vecchio intellettuale Russ Brissenden - si avvicina ai circoli socialisti, entrando per questo in conflitto con Elena e con il suo mondo borghese…”

Voto della critica: ****



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: **



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Voto della critica: ****



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- VAN GOGH E IL GIAPPONE – ore 16.00 – 18.30 – 21.00 – di David Bickerstaff – Arte/Documentario - "Un viaggio tra le bellezze della Provenza, l'enigma del Giappone e le sale della mostra ospitata nel 2018 al Van Gogh Museum di Amsterdam. Grazie alle lettere dell'artista e alle testimonianze dei suoi contemporanei, questo commovente docufilm rivela l'affascinante storia del profondo legame tra Van Gogh e l'arte giapponese e il ruolo che l'arte di questo paese, mai visitato dall'artista, ebbe sul suo lavoro. Oltre a indagare la tendenza del japonisme, Van Gogh e il Giappone ci guiderà attraverso l'arte del calligrafo Tomoko Kawao e dell'artista performativo Tatsumi Orimoto per comprendere appieno lo spirito dell'arte del Sol Levante. Quando il periodo Edo terminò, nel 1868, e il Giappone si aprì verso l'Ovest, Parigi venne infatti inondata di tutto ciò che era giapponese sotto forma di oggetti decorativi e stampe in legno colorate chiamate 'ukiyo-e'. Van Gogh rimase affascinato dagli elementi di questa straordinaria cultura visiva e dal modo in cui potevano essere adattati alla ricerca di un nuovo modo di vedere. Lesse le descrizioni del Giappone e studiò attentamente le opere giapponesi, apprezzandone linee e purezza compositiva e facendone una fonte d'ispirazione imprescindibile per la sua pittura…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ****



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Voto della critica: ***



DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

