Ventimiglia: 'Operazione sicurezza' sul Roya, al via oggi la pulizia da arbusti e sterpaglie in previsione dell'autunno (Foto)

Nell’ambito della cosiddetta ‘Operazione sicurezza’, sono scattati oggi a Ventimiglia i lavori di taglio alberi e pulizia del greto sul fiume Roya. Si tratta di un intervento, affidato alla ditta ‘Tesorini’ per un totale di circa 23mila euro, che è propedeutico a garantire la sicurezza della zona, in caso del probabile aumento delle piogge nei mesi di ottobre e novembre, come solitamente accade in autunno.

L’intervento, che prevede la rimozione di alcuni alberi di alto fusto selezionati dall’ufficio competente del comune e la pulizia di arbusti e sterpaglie, si svolgerà tra la passerella ‘Squarciafichi’ ed il ponte Doria. Oltre a garantire una maggiore sicurezza in caso di ‘piena’ del Roya in occasione delle piogge autunnali, eviterà ai soliti malintenzionati di procurarsi giacigli e nascondigli di fortuna all’interno dei cespugli e della vegetazione.

L’intervento è scattato questa mattina in quanto prima del 15 di settembre non era consentito. “Abbiamo fatto scattare appena possibile l’intervento – ha commentato il Sindaco Gaetano Scullino – per la sicurezza della zona in caso di forti piogge ed aumento del livello sul Roya. E’ fondamentale la rimozione della vegetazione spontanea, che potrebbe fare da ‘barriera’ a ridosso della passerella, con ovvi pericoli per la cittadinanza”.