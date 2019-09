Riva Ligure: domenica consiglio comunale in piazza per la consegna della cittadinanza onoraria al corpo delle Capitanerie di Porto

Domenica sarà una giornata di grande festa per Riva Ligure con la consegna della chiave della città, simbolo della cittadinanza onoraria, al Corpo delle Capitanerie di Porto. La cerimonia si terrà contestualmente ad un consiglio comunale solenne che si terrà il 22 settembre, in piazza Matteotti, a partire dalle 21.15.



Durante la serata si assisterà anche alla consegna delle benemerenze cittadine 2019. Quest'anno riceveranno il riconoscimento:



- i volontari che hanno realizzato il carro fiorito per Sanremo in fiore 2019;



- le associazioni cittadine impegnate nella valorizzazione delle tradizioni marinare e degli sport nautici (5 fuochi, windsurf & wellness, Jakurrpa).



Inoltre non mancherà il premio Riva Ligure che viene dato per l'iniziativa o la manifestazione che si contraddistingue in campo turistico sociale e delle tradizioni. Quest'anno andrà all'associazione M'Importa, per la pulizia delle spiagge libere della provincia di Imperia.



Ulteriori riconoscimenti riguarderanno l'ambito scolastico e saranno dati a:



- i docenti o i collaboratori della scuola andati in pensione;

- gli studenti meritevoli della scuola primaria e secondaria di primo grado;

- la classe 4ª per il concorso nazionale Glassman;

- gli alunni ed i docenti della scuola Pertini con la consegna delle borracce personalizzate dal Comune (LEGGI LA NOTIZIA QUI), per il conseguimento della bandiera verde.



L'INTERVISTA AL SINDACO GIORGIO GIUFFRA





- spiega il- aggiunge Giuffra -Il consiglio comunale solenne e la conseguente cerimonia, chiuderà. Tanti gli eventi collaterali che accompagneranno la comunità rivese in un lungo cammino che culminerà domenica con la Santa Messa celebrata alle 18, cui seguirà la tradizionale processione.Il giorno antecedente,, ci sarà un altro appuntamento tradizionale, 'a partire dalle 19.45 in via Nino Bixio. Una lunghissima tavolata lungo le vie del centro storico e che ogni anno vede la partecipazione di almeno 350 persone.- commenta il primo cittadino.è arrivata poche ore fa., in occasione del, ci sarà. Un'opportunità resa possibile grazie alla Soprintendenza e tramite il MiBact (Ministero per i Beni e le Attività Culturali). In contemporanea, il Comune garantirà l'apertura del SEM, Spazio Espositivo Multimediale.- chiosa Giuffra.