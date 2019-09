Sanremo: vetrina rotta in via Manzoni, la titolare "Mi hanno detto che non ci sono telecamere di sorveglianza" (Foto)

La titolare di un negozio del centro ci ha scritto, inviandoci alcune foto, sottolineando che nella zona di via Manzoni non ci sarebbero telecamere di sorveglianza:

“Sabato 3 agosto il vicino di negozio mi ha chiamata dicendomi che il vetro del negozio Amplifon di via Manzoni che gestisco, nella notte era stato rotto da ignoti. Parlando poi con i proprietari di un bar vicino, mi hanno riferito che quella notte anche a loro qualcuno aveva buttato in giro per la via tavoli e sedie. Rivoltami alla polizia per la denuncia ho appreso con mia grande sorpresa che nelle vicinanze non è presente neanche una telecamera. Non sappiamo chi abbia commesso il fatto e se sia stato un atto di vandalismo oppure un tentativo di effrazione”.