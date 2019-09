Sanremo: parcheggio selvaggio in via Margotti, alcuni residenti chiedono il passaggio dello 'street control' (Foto)

Un gruppo di residenti in via Margotti a Sanremo ci ha scritto, inviandoci anche una foto, in relazione al parcheggio selvaggio della zona:

“Dal momento che in centro, dove la macchina non dà fastidio a nessuno e non crea alcun pericolo, fanno multe a tutte le ore, anche se si lascia la macchina 5 minuti, ci chiediamo perchè, almeno nelle ore di entrata e di uscita dalla scuola, i vigili urbani con lo street control non passino mai. Sarebbe un modo per fare cassa in modo più giusto e di fare rispettare gli altri. Il parcheggio in curva in una strada stretta e piena di macchine può diventare pericoloso per i residenti, e non solo. I parcheggi privati spesso sono occupati e nella curva sottostante le macchine sono parcheggiate a tutte le ore sempre in modo pericoloso. Sono stati posizionati dei dissuasori di parcheggio vicino all'incrocio tra via Margotti e via Dante Alighieri, ma le macchine sono quasi sempre parcheggiate in curva”.