Sanremo: deiezioni canine nel vicolo tra via Borea e via Giusti, la lamentela di un lettore (Foto)

Un nostro lettore, A.D.B., ci ha scritto inviandoci anche alcune foto per segnalare la continua presenza di deiezioni canina nel vicolo che collega via Borea a via Val del Ponte e via Giusti:

“Nonostante le segnalazioni nulla é cambiato, anzi la situazione é peggiorata: vedendo sporco anche chi ha il cane lascia gli escrementi in bella vista e non si cura di pulire. Nessuno, neanche il netturbino se esiste ancora, da mesi passa a pulire. La questione é ormai di igiene pubblica. Si chiede cortesemente di intervenire”.