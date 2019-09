FELICI E VELOCI |

Felici e Veloci, le nuove (video)ricette di Fata Zucchina: biscotti di carne e peperone

Peperone e carne made in Piemonte si uniscono felicemente in questa ricetta super veloce e perfetta anche per i più piccoli: BISCOTTI DI CARNE E PEPERONE

La qualità della carne piemontese è conosciuta (e apprezzata) da tutti. Eccola interpretata da Fata Zucchina in un “gioco di sapori” che unisce il gusto della carne al sapore inconfondibile dei peperoni per ottenere una merenda sfiziosa, invitante e pronta in pochissimi minuti! Peperone e carne made in Piemonte si uniscono felicemente in questa ricetta super veloce e perfetta anche per i più piccoli: BISCOTTI DI CARNE E PEPERONE, lo snack ideale per cucinare divertendosi e coccolarsi con una merenda salata super-golosa! Ingredienti

30 g di peperoni rossi e gialli 160 g di carne di vitello tritata pangrattato q.b granella di nocciole q.b olio evo q.b Sale, pepe qb Per la bevanda: 4-5 mirtilli 1 cucchiaino di tisana con frutti rossi PREPARAZIONE Tagliate i peperoni a pezzetti molto piccoli Unite la carne tritata e aggiustate di sale e pepe Componete i biscotti di carne dando la forma desiderata Impanate i biscotti nel pangrattato mischiato alla granella di nocciole Friggete i biscotti in abbondante olio evo Servite i biscotti con una decorazione di peperone E insieme servite una tisana ai frutti rossi contornata da mirtilli

IL BUGIARDINO DI FATA ZUCCHINA Una merenda davvero ricca di proteine della carne e antiossidanti. La super-tisana con i mirtilli, inoltre, rende il ferro della carne completamente assorbibile grazie all’effetto della vitamina C. E le nocciole arricchiscono la ricetta di grassi buoni!

