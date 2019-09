Pompeiana: sabato 21 settembre, l'iniziativa 'Puliamo il mondo' in alcune zone del SIC

Sabato 21 settembre, con ritrovo alle 14,30 in piazza della chiesa a Pompeiana, tornerà l'appuntamento con l'iniziativa "Puliamo il Mondo". Una campagna promossa a livello nazionale e realizzata in ambito locale dall''Associazione Praugrande, in collaborazione con il Circolo di Legambiente - Valle Argentina e con il patrocinio del Comune di Pompeiana.



"Anche questa volta tutti i volontari che vorranno partecipare si occuperanno di ripulire dai rifiuti la zona di San Bernardo nei pressi dell'area pic-nic e proseguiranno per un tratto della strada che porta a Cipressa, all'interno del SIC di Pompeiana. - spiegano gli organizzatori - L'Associazione Praugrande ed il Circolo di Legambiente - Valle Argentina confidano in una partecipazione numerosa per riuscire a dare una mano all'ambiente in cui viviamo e mantenerlo il più possibile pulito e intatto per tutti".