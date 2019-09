Pigna: grande successo di partecipanti ieri per il primo raduno di mountain bike ‘Torarando'

Grande giornata di sport all'insegna dell'amicizia ieri a Pigna, dove un gruppo di intrepidi bikers ha partecipato al primo raduno di mountain bike ‘Torarando’. La partenza era prevista in zona Gouta per poi procedere in direzione La Brigue, Balconi di Marta, Prati del Toraggio ed infine Pigna.

La manifestazione è stata organizzata dal consigliere comunale allo sport Cristian Rodini e dal geometra Danilo Borfiga (che ha anche completato la prova) in collaborazione con l'indispensabile Stefano Scialli ed il suo team Supernatural di Dolceacqua. Il ristoro finale è stato servito dall'associazione sportiva ‘Pignese’ con la partecipazione del Ristorante La Posta, La cantinetta del Giuara, la pasticceria Desire de Roy ed il Ristorante Le Ciuette.