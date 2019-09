Diano Marina: con una cerimonia in centro il Lions Club ha ricevuto la targa in memoria di Roberto Viale (Foto)

Nell'ambito dei festeggiamenti di fine estate, il Lions Club Diano Marina ha ricevuto ieri la targa in memoria di Roberto Viale. Il premio, istituito dall'Amministrazione Comunale, viene consegnato alle associazioni di volontariato che si sono distinte per la pro attività in favore della comunità.

Roberto Viale, indimenticato socio del Club tragicamente scomparso, è stato, per il sodalizio, un punto di riferimento, sempre pronto ad aiutare, a dare buoni consigli, ad indicare le iniziative più giuste e consone per svolgere al meglio servizi sociali ed umanitari. Un uomo che ha fatto della generosità e della solidarietà la sua ragione d’essere, sempre disponibile a offrire qualcosa, non facendo mai mancare il suo apporto concreto ed operativo a tante iniziative benefiche.

Alla cerimonia hanno partecipato il Presidente, Cesare Facchini, e molti soci del Club, il Vice Sindaco, Cristiano Za Garibaldi e l'Assessore Barbara Feltrin. Tutti i Lions esprimono la passione e l’orgoglio di appartenere a questa associazione per fare del mondo, con il lavoro e le tante attività svolte, un posto migliore dove vivere. Questo impegno da forza, vita e sempre nuova energia a tutta la comunità a cui essi appartengono.