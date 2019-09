A Rifreddo tornano le "Notti delle streghe": aperte le iscrizioni al mercatino e la vendita dei biglietti

Comincia a prendere corpo l'edizione 2019 de “Le notti delle streghe”: in questi giorni si sono aperte le iscrizioni al mercatino tematico e dei prodotti tipici e la vendita dei biglietti online del terribile percorso “Terrore nel borgo”.

Nei prossimi giorni verranno aperti anche il casting per attori, comparse e volontari e definiti i giorni di vendita dei biglietti presso il comune di Rifreddo.

“E' di nuovo tempo di streghe - ha commentato il primo cittadino Cesare Cavallo che segue come sempre in prima persona l'iniziativa - e anche quest'anno l'evento sembra nascere sotto cattivi auspici. Ovviamente scherzo. La macchina organizzativa dell'evento è attiva da un po’ e sta cercando di creare uno spettacolo degno della manifestazione che più di ogni altro caratterizza il nostro comune e la nostra storia. Come da tradizione non svelo nulla sull'undicesima edizione ma posso dire che ci saranno alcune novità interessanti sia dal punto di vista organizzativo che da quello artistico”.

Soffermandoci sul mercatino, gli organizzatori fanno sapere che saranno ammessi soltanto banchi inerenti a tematiche legate alla magia ed all'occulto oppure che si caratterizzino per la commercializzazione di prodotti tipici.

Le iscrizioni vanno fatte seguendo le istruzioni e l'avviso pubblicato sul sito www.lenottidellestreghe.it e sul portale del comune www.comune.rifreddo.cn.it mentre, maggiori informazioni possono essere richieste alla info line 328.8815126.

I ticket di ingresso a Terrore nel borgo anche quest'anno andranno acquistati in anticipo e si potrà scegliere l'orario. Tre sono i canali di vendita: online, punti vendita ticket.it e rimessa diretta a Rifreddo. I primi due sono già attivi e direttamente accessibili dalla home page del sito delle Notti delle streghe mentre le vendite in paese cominceranno giovedì 19 settembre.

Il prezzo del biglietto è fissato in 5 euro. Cifra a cui occorrerà aggiungere la prevendita ed anche le commissioni nel caso di acquisto presso i punti vendita fisici di ticket.it.

Tutte le informazioni possono comunque essere reperite sul portale dedicato alle streghe e sulla pagina Facebook dell'evento: https://www.facebook.com/Lenottidellestreghe/?ref=bookmarks oppure alla info line 328.8815126.