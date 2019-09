Occasione di lavoro nella Pubblica Assistenza: la Croce Verde Intemelia cerca due autisti soccorritori

La Croce Verde Intemelia ha pubblicato il bando per l’assunzione di due autisti soccorritori, con contratto a tempo determinato per 6 mesi. Nei prossimi giorni, dopo l’invio delle domande, il personale della Pubblica Assistenza procederà alla definizione della graduatoria per la successiva assunzione.

La selezione avverrà per punteggio legato ai titoli e al colloquio che verterà su argomenti legati all’ambito di pertinenza.

Ecco i requisiti per la presentazione della domanda: idoneità fisica all’impiego; cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’UE o cittadini extracomunitari in

possesso di regolare permesso di soggiorno; diploma di scuola media Inferiore; assenza di carichi pendenti; età compresa dai 26 ai 56 anni; essere in possesso di patente di guida “Cat. B” da almeno 5 anni; essere in possesso del corso regionale 118; abilitazione utilizzo del defibrillatore semi automatico in corso di validità.

La domanda dovrà essere presentata via raccomandata (all’indirizzo: Croce Verde Intemelia piazza XX Settembre 8, 18039 Ventimiglia, IM) o via PEC all’indirizzo cvi@pec.croceverdeintemelia.com o con consegna a mano alla segreteria di piazza XX Settembre a Ventimiglia ai seguenti orari: lunedì dalle 8 alle 14, martedì dalle 13 alle 19, mercoledì dalle 8 alle 14, giovedì dalle 13 alle 19 e venerdì dalle 8 alle 14.

In allegato il bando ufficiale della Croce Verde Intemelia.