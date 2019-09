Artigianalità Italiana: perché conviene scegliere divani e letti su misura

Arredare casa spesso implica delle scelte un pò forzate, molte volte neanche troppo in linea con i nostri gusti. Questo è dovuto principalmente a pigrizia e poca ricerca nell'ambito dell'arredamento, che al giorno d'oggi offre soluzioni di qualità, alla portata di tutti e per ogni esigenza.

Il mercato mette a disposizione una gran quantità di mobili su misura, armadi, scrivanie, cassettiere, letti e divani. Proprio questi ultimi, se realizzati su misura, offrono notevoli vantaggi e comodità in un ambiente domestico.

Il divano è infatti il complemento d'arredo più apprezzato di sempre, un luogo dove ci si riposa, ci si rilassa, ci si siede comodi a leggere un libro o a guardare la televisione. Il letto è, invece, il luogo dove ci si ristora dopo una dura giornata di lavoro, riprendendo le forze.

Fra i tanti modelli tra cui scegliere, le diverse misure e modelli per rendere più confortevole il proprio riposo o relax, quali sono le caratteristiche che contraddistinguono un buon letto e un divano su misura dagli altri modelli standard?

Quali caratteristiche deve avere un Letto su Misura

Il letto ha nella maggior parte dei casi delle misure standard, che difficilmente possono essere modificate. Seppure le misure in commercio sono numerose, non sempre consentono di adattare questo prezioso complemento d'arredo alla nostra specifica situazione.

Oltre a dover entrare comodamente nella stanza, permettendoci di muovere all'interno con una certa libertà, deve essere anche della dimensione giusta per contenerci (lunghezza e larghezza devono essere adeguate per non farci sporgere i piedi, cosa piuttosto fastidiosa).

È bene pure che il letto sia anche sufficientemente alto da consentire agevolmente le pulizie domestiche al di sotto di esso. Difatti, l'accumulo di polvere è piuttosto frequente e poter raggiungere ogni angolo agevolmente ci farà risparmiare molta fatica.

Quando si sceglie il letto è poi necessario prestare particolare attenzione ad alcune caratteristiche fondamentali tra le quali spicca per importanza la qualità dei materiali, fattore fondamentale dato che il letto ci accompagnerà per moltissimo tempo.

Passiamo alla parte più importante del letto che consiste nella scelta della rete e del materasso. Le reti hanno il compito di sorreggere il materasso e nella maggior parte dei casi sono costituite da tavole di legno. È possibile trovare anche modelli con reti in ferro.

Per quanto riguarda il materasso, al giorno d'oggi c'è un'ampia scelta di modelli che possono venire incontro ai nostri bisogni:

in lattice;

a molle;

memory form;

ad acqua;

sono le principali opzioni in commercio. Optare per l'uno o per l'altro dipende esclusivamente dai propri bisogni, certo è che per poter riposare bene bisogna trovare quello più comodo e salutare per il proprio corpo.

In alcuni casi straordinari, come stanze troppo piccole, o altezza maggiore rispetto al normale, ci si può orientare verso modelli di letti su misura .

Come scegliere il Divano su Misura

Anche il divano gioca un ruolo importante nell'arredamento della propria abitazione, adattandosi a moltissime situazioni come ad esempio il riposo, il relax e anche per l'intrattenimento degli ospiti.

Proprio per queste sue caratteristiche, risulta uno dei mobili più amati, utili e onnipresenti all'interno delle case.

Le opzioni presenti sul mercato sono davvero un'infinità e si differenziano tutte per comodità, dimensioni, colori e si trovano a due o tre posti, ad elle, con penisola, trasformabili in letto, con poggiagambe e molto altro.

Si trovano rivestiti di diversi materiali come in tessuto, in pelle, in similpelle, velluto, e con comodi cuscini rimovibili e rivestiti di materiali facilmente lavabili o antimacchia.

Per scegliere il divano che si adatti alla propria casa, la prima cosa da fare è considerare lo spazio in cui andrà inserito. I divani presenti in commercio hanno delle misure standard, che spesso non coincidono o si adattano alle dimensioni della camera in cui vorremmo posizionarlo.

E’ qui che entra in gioco l’artigianalità italiana che ci consente di scegliere modelli su misura, che possono adattarsi perfettamente alle nostre esigenze e che saranno rivestiti secondo il proprio gusto personale.

Un occhio di riguardo nella scelta del divano su misura deve essere posto sulla qualità di struttura e materiali.

Seppure in alcuni modelli più moderni e sofisticati la struttura può essere in metallo, è sempre meglio optare per una struttura in legno pregiato, il più delle volte molto resistente e duraturo nel tempo.

Anche per i rivestimenti vale questa regola, ed è meglio spendere qualcosa in più per avere prodotti di qualità che non si rovinano subito.

Per quanto concerne i cuscini che andranno posti sulla seduta, la scelta migliore ricade su quelli in poliuretano espanso on in gomma, che offrono il vantaggio di non deformarsi con il tempo mantenendo allo stesso tempo un certo grado di sofficità del divano.

Conclusioni

Essendo un mobile che spicca subito all'occhio, il divano deve essere scelto con molta cura sia nella struttura che nei materiali.

Questi ultimi devono essere pregiati, di qualità, in modo che durino nel tempo e non si rovinino al primo lavaggio. Quindi prima di acquistarne uno è bene valutare tutte queste caratteristiche.

Anche il letto, seppur posizionato in un ambiente più privato, va scelto con la massima cura soprattutto per consentirci di riposare al meglio, evitando quindi di svegliarci con fastidiosi mal di schiena o torcicollo che il più delle volte inficiano il nostro benessere.