Sanremo: va al bar a prendere un caffè ma quando torna all'auto trova un ladro che cerca di salire a bordo

Ieri mattina un 20enne di origine marocchina ha tentato di rubare un Porche Cayenne al Rondò Garibaldi a Sanremo ma è stato scoperto dal proprietario del veicolo che si era allontanato dal mezzo per prendersi un caffè al bar. Di fronte al soggetto che stava cercando di forzare la porta della vettura, il padrone dell'auto ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine al 112 e poi ha cercato di fermare il criminale che si è poi allontanato.



All'arrivo di una pattuglia della polizia, il proprietario dell'auto ha fornito una descrizione dettagliata del soggetto. Lo straniero è stato trovato a pochi metri di distanza, in via Fratti, intento a bere birra, indifferente a quanto accaduto ed in evidente stato di alterazione alcolica. Il 20enne era già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti. Oltre ad essere denunciato per il tentato furto del suv, è al vaglio anche la sua posizione sul territorio italiano.