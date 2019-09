Sanremo: piovono giocattoli da una finestra, intervento della Polizia in corso Garibaldi (Foto)

Attimi di concitazione questa sera in corso Garibaldi. Alcuni residenti hanno chiesto l'intervento della Polizia quando hanno visto volare alcuni giocattoli dalla finestra di una palazzina.

Gli agenti sono subito intervenuti con due volanti per chiudere la strada al traffico in attesa di verificare che cosa stesse accadendo. Dopo qualche istante di apprensione è emerso che si trattava di un bambino in particolare stato di agitazione e che, per motivi ancora poco chiari, lanciava di tutto dal proprio appartamento.

La situazione è stata quindi riportata alla normalità nel giro di qualche minuto e corso Garibaldi è stato riaperto al traffico poco dopo.