Taggia: quattro nuovi passaggi pedonali rialzati entro le prossime settimane, ecco dove verranno posizionati

Il Comune di Taggia ha deciso di investire sulla sicurezza delle strade con quattro nuovi passaggi pedonali rialzati. Se ne era parlato già ad inizio anno ma adesso i tempi sono maturi per procedere alla realizzazione dell'opera.



C'è stata un'attenta analisi tra le numerose vie che avrebbero potuto ospitare i nuovi rallentatori e le segnalazioni arrivate dai cittadini. Alla fine, il Comune ha optato per rialzare i passaggi pedonali:



a Taggia - in via Primo Maggio, all'altezza con strada Antica Badalucco, poco prima del cavalcavia dell'autostrada e su via Ottimo Anfossi, all'inizio di piazza IV Novembre, dal monumento ai caduti.



ad Arma di Taggia - su via della Stazione, all'altezza dell'ingresso del viale delle palme e su via Boselli, prima dell'incrocio con via Doria.



I lavori potrebbero iniziare già in settimana. Non sarà necessaria la chiusura delle strade per permettere alla ditta di costruire i passaggi pedonali rialzati. Infatti gli unici disagi riguarderanno un senso unico alternato, attivato al momento dell'inizio lavori.