Sanremo: primo giorno di scuola alla Primaria 'Asquasciati', docenti e alunni al plesso Nobel

Primo giorno di scuola anche per la scuola Primaria ‘Asquasciati’ per l'IC Sanremo-Ponente. Nel cortile del plesso Nobel, tutte le classi, dalle seconde alle quinte, accompagnate da tutti i docenti, si sono trovate per accogliere festosamente i nuovi arrivati delle classi prime e i loro genitori.

Presente il dirigente scolastico, Dott. Silvio Peri, le cui parole hanno accompagnato l'entusiasmo di questo primo giorno di scuola. I bimbi, nei loro grembiulini blu e con gli zaini sulle spalle, sono stati accolti da un caloroso benvenuto in musica e dalla canzone-inno simbolo del plesso. Gli alunni delle classi quinte li hanno presi per mano, regalato loro e fatto indossare il cappellino dell'Istituto e accompagnati dalle loro insegnanti, un passaggio simbolico ma denso di emozionante significato, visibile sui volti di tutti i presenti. Un bel momento di festa, fortemente voluto da tutte gli insegnanti del plesso Primaria Asquasciati, per sottolineare la coesione e la collaborazione che da anni caratterizza l'operato dell'Istituto.

Tutti gli insegnanti augurano ai loro alunni un bellissimo anno scolastico con queste parole: “Siate come alberi, aperti al cielo, nati da minuscoli germogli e pronti ad abbracciare la vita. Siate come un suono dolce, che riecheggia sulla terra, passo dopo passo, ad indicare la via. Siate la bellezza del mondo, quella vera e possente, con il vostro sorriso, le vostre mani, il vostro cuore. Siate la meraviglia che siete e nulla più”.