Sanremo: parcheggio selvaggio in piazza Bresca e piazza Sardi, si pensa al ripristino del ‘pistone’ e intanto la Municipale annuncia controlli

È un problema ormai da diversi mesi ma, come prevedibile, si è fatto sentire di più in estate. Ormai da molto tempo non è più in funzione il ‘pistone’ idraulico che regolava l’accesso dei mezzi in piazza Bresca e piazza Sardi, nel rispetto delle ore di carico e scarico.

E così in ogni momento della giornata auto e furgoni entrano ed escono dalla piazza con tutte le conseguenze del caso. Qualche giorno da un furgone delle consegne è rimasto lì per diverse ore a causa di un guasto dopo l’accesso nella piazza.

I ristoratori e gli esercenti della zona hanno spesso fatto sentire le loro lamentele alla nostra redazione, documentando con foto quanto stava accadendo nelle due piazze. Abbiamo quindi inoltrato la segnalazione al Comune e al comando di Polizia Municipale per chiedere un pronto intervento.

L’intenzione di Palazzo Bellevue è quella di ripristinare il prima possibile il ‘pistone’ e, nel frattempo, lo stesso Claudio Frattarola, comandante della Municipale matuziana, ha garantito che saranno effettuati controlli a tutte le ore per verificare il rispetto degli orari di carico e scarico. È una prima mossa, ma serve il ripristino del sistema meccanico per evitare altri accessi selvaggi nella piazzetta della ‘movida’.