Sanremo: nel primo weekend di ottobre, due giornate di incontro formativo sul cavallo con la dott.ssa Elisabetta Bacaro

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Dalma affiliata ENDAS ad ottobre, presso le scuderie San Romolo, a Sanremo, organizzerà due corsi-incontro con la Dottoressa Elisabetta Bacaro. Sabato 5 ottobre si terrà il corso di 'Stretching e biomeccanica del Cavallo' e Domenica 6 ottobre, il corso di 'Allenamento muscolare del Cavallo'.



"I corsi sono aperti a tutti, la pratica verrà fatta con i cavalli del maneggio ma chi vuole può portare il proprio cavallo, l’orario di entrambi i corsi è dalle 09.00 alle ore 18.00. - sottolineano gli organizzatori - Nello specifico il corso di “stretching e biomeccanica del cavallo” prevede nella mattinata una parte teorica per poter affrontare nel pomeriggio la parte pratica; obiettivo del corso è riconoscere autonomamente se il cavallo è nella condizione di poter lavorare, o se presenta rigidità o dolori muscolari e quindi intervenire lasciando a riposo il cavallo o nel caso di dolori più importanti chiamare il proprio veterinario per un’indagine più approfondita, imparare alcuni esercizi di allungamento muscolare da fare al proprio cavallo prima di montarlo".



"Si affronterà anche l’argomento delle ferrature, delle correttive e del pareggio e di come se eseguiti in modo errato alterino in modo significatico la biomeccanica del cavallo. - aggiungono - Il corso di domenica 6 ottobre “allenamento muscolare del Cavallo” si conosceranno le strutture muscolo scheletriche impegnate nel lavoro, quali dovrebbero attivarsi nel lavoro e quali “stratagemmi” utilizza il cavallo per usare invece sono alcuni muscoli piuttosto che altri, si impererà a distendere i muscoli dell’incollatura e della schiena".



"Al termine di ciascun corso verrà rilasciato ai partecipanti un attestato. Per informazioni e iscrizioni Scuderie San Romolo Antonella Boncompagni Tel. 0184 716896 cell 328 0106522 e-mail asd.dalma@gmail.com" - ricordano dall'organizzazione.