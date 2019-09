Sanremo: guasto ad una tubazione in galleria Francia, stasera i lavori. E domattina la rimozione delle piastrelle (Foto)

Sarà eseguita questa notte la riparazione di un guasto che ha provocato il parziale allagamento della corsia Nord della galleria Francia, importante snodo stradale per la viabilità di Sanremo. Da qualche giorno in molti avranno notato come la carreggiata sia sempre coperta d’acqua e, da subito i tecnici di Amaie sono intervenuti per capire da dove proveniva il guasto.

E’ stato così programmato l’intervento che verrà messo in atto questa sera alle 19.30. Per l’occasione verrà chiusa la corsia interessata e, l’altra sarà regolata a senso unico alternato in modo da non chiudere del tutto l’importante via di collegamento tra piazza Eroi Sanremesi e via Francia.

La galleria, da tempo, ha anche un altro problema: si tratta del distacco delle piastrelle che fungono da paratia nella parte a ridosso del marciapiede. Un fatto che non è legato al guasto sopravvenuto negli ultimi giorni ma, secondo gli uffici tecnici del comune sarebbe dovuto alla condensa ed all’umidità sempre presenti all’interno del trafficatissimo tunnel.

Domattina, quando i lavori di sistemazione del guasto alla tubazione Amaie (che andranno avanti per tutta la serata), gli operai di palazzo Bellevue interverranno per rimuovere tutte le piastrelle e, ovviamente, saranno portati via anche i detriti finiti a terra. Successivamente sarà installata una pannellatura apposita, che dovrebbe resistere a umidità e condensa.

Per la galleria Francia permane il problema del transito dei pedoni che, per ragioni di sicurezza è vietato. Il Comune ha da tempo installato anche delle catene che confermano il divieto ai due ingressi ma, purtroppo, c’è chi si ostina a non rispettarlo. Non è certo pensabile l’installazione di cancelli per evitare il transito anche perché, ne siamo certi, ci sarà sempre qualcuno che, ancor più pericolosamente, sarebbe capace di entrare in galleria sulla carreggiata, per poi scavalcare e transitare sul marciapiede.

Una situazione kafkiana che, ad onor del vero, è difficile da risolvere. Intanto questa notte e domattina verranno realizzati i lavori di sistemazione di una galleria che, ogni giorno, vede transitare migliaia di auto e scooter tra una parte e l’altra della città. Uno snodo fondamentale per il traffico.