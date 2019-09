Pontedassio: primo giorno di scuola, sabato a Villa Viani si è svolta la tradizionale 'Benedizione degli zaini'

Sabato a Villa Viani, frazione di Pontedassio, si è ripetuto il rito della benedizione degli zaini scolastici per un nutrito drappello di bambini e ragazzi di questo borgo. La comunità si è ritrovata nella piazza della chiesa parrocchiale, alle 15.30 di un assolato pomeriggio dell’estate di settembre.



Il parroco ha proceduto a benedire gli zaini dei giovanissimi e giovani intervenuti: asilo, scuola elementare e scuola media inferiore, tutti rappresentati. Non sono mancate le preghiere e le riflessioni con i bambini, spesso autori di argute risposte.



"Il pomeriggio è stato lungamente animato da Rosanna e dal marito Maurizio della Gioventù Ardente Mariana… semplicità, delicatezza, con canti corali e spiegazione di vicende a sfondo religioso, drammatizzate e vivaci, tali da coinvolgere il piccolo uditorio. La statua della Madonna di Fatima ha vegliato sull’intera piccola manifestazione e a così a tutti i bambini è stata regalata una piccola statua della Vergine lusitana. La giornata è ovviamente terminata in una fase di gioco generale, allietata da un’attesa merenda a base di pane e Nutella. E ora, che l’avventura abbia inizio" - raccontano dal borgo.