Imperia: primo giorno di scuola per migliaia di studenti, il messaggio di auguri del Sindaco Scajola

“Un affettuoso saluto e cari auguri agli studenti, agli insegnanti e a tutti coloro che lavorano nelle scuole della città di Imperia, che oggi hanno iniziato un nuovo anno scolastico”.

Inizia in questo modo il messaggio di auguri ed incoraggiamento del Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, agli studenti nel loro primo giorno dell’anno scolastico. “La scuola è sacrificio – prosegue Scajola - ma è fondamentale per crescere, sia individualmente che come membri di una comunità. Oggi l'importanza della scuola, della cultura dell'applicazione e del sacrifico va riaffermata con forza, perché è soltanto da qui (e senza scorciatoie) che i piccoli di oggi potranno diventare i grandi di domani”.

“Non mancheranno, anzi aumenteranno – termina il primo cittadino - le occasioni di incontro e di collaborazione tra il Comune e il mondo della scuola, dalla cultura all'educazione ambientale. Chi amministra una città ha il dovere di lasciarla alle generazioni future ricca di opportunità per vivere, lavorare e realizzare le proprie aspettative”.