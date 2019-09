Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 16 a domenica 22 settembre in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 16 SETTEMBRE

IMPERIA

15.00-23.00. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli (tutti i lunedì, fino a fine settembre)

VENTIMIGLIA



8.30-13.30. Apertura straordinaria del Museo preistorico dei Balzi Rossi tutti i lunedì mattina di Settembre

BORDIGHERA

11.00 & 17.00. ‘Giornata del Rispetto degli Anziani – Keiro no Hi’: momento di festa e ringraziamento ai residenti più longevi. Il programma: visita presso la Casa di Riposo San Giuseppe, con consegna di riconoscimento agli ospiti ultranovantenni (h 11) + cerimonia con consegna di un riconoscimento a coloro che hanno compiuto 90 anni tra il 1° gennaio e il 16 settembre 2019 sia agli ultracentenari (ex Chiesa Anglicana, h 17)



FRANCIA

BEAULIEU SUR MER

20.00. ‘Beaulieu Classic Festival’: recital del pianista Pascal Amoyel dal titolo ‘Looking for Beethoven. Casino de Beaulieu sur mer (più info)





MARTEDI’ 17 SETTEMBRE

SANREMO

9.00-18.00. ‘Arteam CUP 2019’ (5a edizione): mostra finale del premio nazionale di arte contemporanea a cura di Livia Savorelli e Matteo Galbiati (premiazione domenica 27 ottobre alle ore 16). Villa Nobel, C.so Felice Cavallotti 116 (da martedì a sabato h 9/12/ 15/18, chiuso domenica e lunedì), fino al 27 ottobre (più info)

16.00. ‘La cura della persona in una sanità futura e moderna’: convegno volto a richiamare l’attenzione alle giuste cure per non affidarsi a falsi messaggi, sottolineare l’importanza di nuove soluzioni organizzative e favorire il lavoro e la crescita professionale del personale sanitario. Teatro dell’Opera del Casino, partecipazione libera (il programma) PDF locandina convegno sanita

17.30. Presentazione libro ‘Il Forno di Realdo’ realizzato con il contributo di 18 autori, alcuni affermati protagonisti della scena letteraria locale e non solo, altri appassionati amanti del borgo alpino. Presenta la curatrice Loretta Marchi con la partecipazione di Marino Magliani. Evento a cura dell’associazione ‘Realdo Vive’. Federazione operaia, via Corradi 47, ingresso libero

IMPERIA

21.00. Per un ‘Un libro in piazza’, presentazione del libro di Paolo Beraldi ‘La doccia nera’. A cura del circolo Parasio. Piazza Pagliari (in caso di maltempo l’evento si terrà a Palazzo Guarnieri)

TAGGIA ARMA

16.15. ‘Il giardino di Villa Curlo e lo sviluppo barocco di Taggia col santuario diocesano della Madonna Miracolosa’: visita guidata dal giardino di Villa Curlo ai luoghi che più testimoniano l'importante sviluppo urbanistico di Taggia nel Seicento con al centro il cantiere più importante, il Santuario della Madonna Miracolosa. Ritrovo alla fermata bus di linea a Villa Boselli oppure a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info 338 6913335



FRANCIA

ANTIBES

21.00. 28° Festival di Musica e Arte Sacra: concert dell’Orchestre de Chambre du Philarmonique de Nice (violon solo-conducteur: Véra Novakova). Cathédrale (più info)



MERCOLEDI’ 18 SETTEMBRE

SANREMO

8.30-12.30. Serenata d’Estate: esposizione documentaria allestita nella Sezione di Archivio di Stato di Sanremo + Visite guidate con le curatrici della mostra, Corso F. Cavallotti 362, ingresso libero (tutti i mercoledì fino al 18 settembre), info 0183 650491

9.00-18.00. ‘Arteam CUP 2019’ (5a edizione): mostra finale del premio nazionale di arte contemporanea a cura di Livia Savorelli e Matteo Galbiati (premiazione domenica 27 ottobre alle ore 16). Villa Nobel, C.so Felice Cavallotti 116 (da martedì a sabato h 9/12/ 15/18, chiuso domenica e lunedì), fino al 27 ottobre (più info)

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli (tutti i mercoledì fino a fine settembre)

FRANCIA

BEAULIEU SUR MER

20.00. Per ‘Beaulieu Classic Festival’, ‘Entre Classique & Cinéma’: concerto di Cécile Bonhomme (arpa) e Jean-Felix Lalanne (chitarra). Église anglicane St Michael (più info)



GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE

SANREMO

9.00-18.00. ‘Arteam CUP 2019’ (5a edizione): mostra finale del premio nazionale di arte contemporanea a cura di Livia Savorelli e Matteo Galbiati (premiazione domenica 27 ottobre alle ore 16). Villa Nobel, C.so Felice Cavallotti 116 (da martedì a sabato h 9/12/ 15/18, chiuso domenica e lunedì), fino al 27 ottobre (più info)

16.30. Per l’anteprima del Premio Letterario Internazionale ‘Casinò di Sanremo Antonio Semeria’, il giornalista scrittore Mauro Mazza, già direttore di Rai Uno, presenta il suo ultimo saggio ‘Incoscienza - riflessioni oltre la crisi della politica e non solo’. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti

21.15. Rassegna di Musica Sacra’ (8a edizione): concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Roberto Beltran Zavala con Ettore Pellegrino al violino. Basilica Concattedrale di San Siro (più info)

VENTIMIGLIA



10.00. Convegno sulle comunicazioni ed i trasferimenti via mare nato da un’idea dell’Amministrazione frontaliera per unire i porti di Sanremo, Ventimiglia e Monaco pensando in futuro anche a quello di Ospedaletti. A cura dsll’associazione monegasca ‘Sportello Italia’ e Comune ventimigliese. Forte dell’annunziata

TAGGIA ARMA

10.00-17.00. Giornata dimostrativa di Tennis a cura dell’Amatori Tennis Armesi. Piazza Chierotti

17.00. Dimostrazione sportiva a cura dell ASD Ginnastica Riviera dei Fiori. Ex mercato coperto a Taggia

FRANCIA

BEAULIEU SUR MER

20.00. Per ‘Beaulieu Classic Festival’, concerto del Trio Wanderer. Hotel Royal Riviera (più info)



VENERDI’ 20 SETTEMBRE

SANREMO

9.00-18.00. ‘Arteam CUP 2019’ (5a edizione): mostra finale del premio nazionale di arte contemporanea a cura di Livia Savorelli e Matteo Galbiati (premiazione domenica 27 ottobre alle ore 16). Villa Nobel, C.so Felice Cavallotti 116 (da martedì a sabato h 9/12/ 15/18, chiuso domenica e lunedì), fino al 27 ottobre (più info)

17.00. Cerimonia di Premiazione del Premio Letterario Internazionale ‘Casinò di Sanremo Antonio Semeria’ con consegna del premio a Giordano Bruno Guerri (‘Disobbedisco’, Mondadori) e Marcello Veneziani (‘Nostalgia degli Dei’, Marsilio). Presenta Mauro Mazza. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero

19.30. Per ‘Nostra Signora della Mercede’, ‘Mercede In Festa’: evento serale con musica e gastronomia. Giardini di Villa Mercede, anche domani

IMPERIA

9.00-12.30. Apertura al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli (tutti i venerdì fino a fine settembre)

10.00-24.00. Festa patronale di San Maurizio: festival gourmet del ‘cibo da strada’ + fiera dell’artigianato e prodotti tipici + shopping e intrattenimento. Via Cascione e Via XX Settembre, anche domani (il programma a questo link)

BORDIGHERA



18.00. Presentazione del libro di Daniele Sesti ‘I ragazzi del coro - Un giallo musicale’. Introducono Anna e Corrado Ramella + esecuzione brani musicali inerenti al contenuto del libro. Chiesa Anglicana

TAGGIA ARMA

16.15. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 eu). Ritrovo alla fermata del bus di linea Villa Boselli oppure a Taggia alle 16.30 in Piazza IV Novembre, info 338 6913335

17.00. Dimostrazione sportiva a cura dell ASD Ginnastica Riviera dei Fiori. Ex mercato coperto di Taggia

SAN BARTOLOMEO AL MARE



16.00. Festeggiamenti di San Matteo: conferenza ‘Liguria e Lituania: sinergie’ (h 16) + 32esima Sagra dello Stoccafisso (h 19) + Serata danzante con l’orchestra Mike e i Simpatici (h 21). Località Molino del Fico

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

20.30. Per il secondo incontro dell’‘Accademia dei genitori e degli insegnanti’ a cura dello sportello di ascolto Noi4You di Bordighera, approfondimento del tema ‘L’esperienza è il migliore ingrediente’ a cura delle psicoterapeute P. Sciolla e G. Donà. Palabigauda, info 334 9999304

CIPRESSA

21.15. Rassegna di Musica Sacra’ (8a edizione): concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Roberto Beltran Zavala con Ettore Pellegrino al violino. Chiesa Fortezza (più info)

PIETRABRUNA

19.30. Sagra della Stroscia. Piazza del paese

PIEVE DI TECO

21.00. Per la rassegna ‘Ridere al Salvini’, Enzo Paci in ‘Tutto quello che c'è'. Direzione di Eugenio Ripepi e Matteo Monforte (10 euro). Teatro Salvini, prenotazioni 328 3043741

PIGNA



19.00. ‘Food & Stars’, cena sotto le stelle: incontro con i partecipanti e cena con prodotti tipici locali (h 19) + Osservazioni astronomiche organizzate dall’Osservatorio Gian Domenico Cassini di Perinaldo (h 21). Rifugio F. Allavena al Colle Melosa, info e prenotazioni 348 5823047 (più info)

VALLEBONA

18.00. Per la rassegna ‘Scrittori a km 0’, Gino Mazzilli presenta il libro Sul Palcoscenico della Vita’. Relaziona M.P. Viale. A cura dell’Associazione ‘A Cria’. Loggia dell’Aria

FRANCIA

ANTIBES

21.00. 28° Festival di Musica e Arte Sacra: concert dell’Orchestre de Cannes Provence-Alpes- Côte d’Azur et Choeurs de ‘Musiques en jeux’ dirigé par Alain Joutard, dirigés par Nicolas Krüger. Cathédrale (più info)

BEAULIEU SUR MER

19.00. Per ‘Beaulieu Classic Festival’, serata musicale a tema ‘Andalucía mi Amor…’. Hotel Royal Riviera (più info)

MONACO



20.00. Concerto di canti corsi con Jean Menconi. Giardino Esotico del Principato di Monaco, ingresso libero e gratuito





SABATO 21 SETTEMBRE

SANREMO

19.30. Per ‘Nostra Signora della Mercede’, ‘Mercede In Festa’: evento serale con musica e gastronomia. Giardini di Villa Mercede

21.00. Per la Settimana europea della Mobilità Sostenibile, ‘Percorsi dell’Anima, viaggio in bici attraverso le bellezze liguri’: spettacolo itinerante di e con Cloris Brosca nell’ambito del progetto ‘EDU-MOB – Torna a Teatro con lo spettacolo’. Villa Nobel, ingresso libero (aperigreen alle 19, al costo di 20 euro)

IMPERIA

10.00-24.00. Festa patronale di San Maurizio: festival gourmet del ‘cibo da strada’ + fiera dell’artigianato e prodotti tipici + shopping e intrattenimento. Via Cascione e Via XX Settembre (il programma a questo link)

16.00. Visite guidate a cura dell'Associazione di volontariato ‘Comitato Sottotina’ alla Basilica di San Maurizio e salita alla Cupola, Ingresso ad offerta, info 339 2077479

VENTIMIGLIA

14.00. Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio’, escursione transfrontaliera a Mentone, nell'ambito dei progetti ‘Via Iulia Augusta’ con visita alla Mostra ‘il était une voie, le voyage des romain en Riviera’ al Palais d' Europe + passeggiata nel centro storico dalla Chiesa di Saint Michael all'isola pedonale. Evento a cura del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’. Ritrovo davanti alla stazione FS di Ventimiglia; ore 14.27 treno SNCF per Mentone, info 0184 351181

BORDIGHERA



10.00. ‘Bordighera Dog Show’: prima Expo canina amatoriale dedicata a tutte le razze ‘ufficiali’ e ‘fantasia’, meticci e non meticci, con particolare attenzione per i pelosi meno fortunati + esposizione/concorso fotografico ‘Amore a sei zampe’. Giardini Löwe, anche domani (più info)

OSPEDALETTI

8.00-18.00. Mercatino di Antiquariato, Collezionismo e modernariato a cura di Eventi Free e Antico Doc. Corso Regina Margherita

TAGGIA ARMA

8.30. Corso di BLSD (Basic Life Support – Defibrillation, h 8.30/13.30) aperto a tutti i cittadini. Sede della Croce Verde Arma Taggia in via Aurelia Ponente 48, info 0184 43432



21.00. Dimostrazione sportiva a cura dell’ASD Tennis Tavolo. Piazza Chierotti



DIANO MARINA

9.00-17.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio (GEP 2019) dal tema ‘Un due tre... Arte! - Cultura e intrattenimento’, ingresso ridotto a 2 euro + visite guidate alle ore 10.00 e alle ore 15.30. Museo Civico del Lucus Bormani al Palazzo del Parco (h 9/13-15/17)

21.00. La Compagnia teatrale amatoriale ‘Ramaiolo in Scena’ di Imperia presenta una commedia dal titolo ‘Con-Divisione’ di Chiara Merlino. Regia di Alessandro Manera. Sala Don Piana delle Opere Parrocchiali, ingresso ad offerta libera (ricavato a favore del Fondo di Solidarietà per le Famiglie della Parrocchia)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



16.00. Festa patronale di San Matteo: Santa Messa e processione (h 16) + Apertura stand gastronomici (h 19) + Serata danzante con l'orchestra Laura Fiori (h 21). Località Molino del Fico

ENTROTERRA



15.00-18.00. Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio’, ‘Sulle tracce dei Guido da Ranzo’: aperture straordinarie della Chiesa di S. Margherita di Mendatica, della Chiesa di San Pantaleo a Ranzo e del Santuario di Maria Bambina a Rezzo, anche domani

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e domeniche di settembre). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489

PIETRABRUNA

19.30. Sagra della Stroscia per la Festa patronale di San Matteo. Piazza del paese

FRANCIA

BEAULIEU SUR MER

20.00. Per ‘Beaulieu Classic Festival’, concerto di chiusura con l’Ensemble Squillante’ (9 sassofoni, 1 percussioni). Casino de Beaulieu sur mer (più info)

MONACO

21.30. Concerto di Nolwenn Leroy. Espace Léo Ferré

ST JEAN CAP FERRAT

9.30-19.30. ‘Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige’: evento automobilistico internazionale della Costa Azzurra che riunisce centinaia di appassionati di auto e collezionisti in una mostra di veicoli d'epoca e quattro gare automobilistiche con stili diversi. Village et port de plaisance, anche domani (info)



DOMENICA 22 SETTEMBRE

SANREMO



18.00. Per ‘Nostra Signora della Mercede’, Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Mons. Antonio Suetta + Processione lungo Via Lamarmora e Via della Repubblica

VENTIMIGLIA

9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)

10.30. Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio’, attività didattiche per i bambini ‘Ludo et Disco: gioca con gli antichi romani’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, info 0184 351181

16.00. Per la Settimana europea della Mobilità Sostenibile, ‘Percorsi dell’Anima, viaggio in bici attraverso le bellezze liguri’: spettacolo itinerante di e con Cloris Brosca nell’ambito del progetto ‘EDU-MOB – Torna a Teatro con lo spettacolo’. Villa Hanbury

BORDIGHERA



10.00. ‘Bordighera Dog Show’: prima Expo canina amatoriale dedicata a tutte le razze ‘ufficiali’ e ‘fantasia’, meticci e non meticci, con particolare attenzione per i pelosi meno fortunati + esposizione/concorso fotografico ‘Amore a sei zampe’. Giardini Löwe (più info)

ENTROTERRA

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e domeniche di settembre). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489

VALLEBONA



17.30. ‘Veneri o Marziani’: spettacolo di teatro diffuso più divertente che serio, con la regia di Diego Marangon, che verrà messa in scena nei caratteristici carruggi, angoli e piazzette del paese. Ritrovo in piazza XX Settembre, partecipazione gratuita, info 338 6273449

FRANCIA



10.00-18.00. Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio’, ‘Sulle tracce dei Guido da Ranzo’: aperture straordinarie della Chiesa di S. Margherita di Mendatica, della Chiesa di San Pantaleo a Ranzo e del Santuario di Maria Bambina a Rezzo

ANTIBES

18.00. 28° Festival di Musica e Arte Sacra: Concert Gospel et Negro-spirituals, Ensemble ‘Nice Gospel Soul’ avec Caroline Gsell, Joanna Abbinanti, Pierre Palvair (chant) et Sébastien Machado (piano, chant, arrangements). Chapelle de la Garoupe (più info)

MONACO

18.00. Per la rassegna ‘Grande Stagione’, concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Marie-Nicole Lemieux, contralto. In programma: Victor de Sabata, Edward Elgar e Camille Saint-Saëns. Grimaldi Forum Monaco (più info)

ST JEAN CAP FERRAT

9.30-17.30. ‘Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige’: evento automobilistico internazionale della Costa Azzurra che riunisce centinaia di appassionati di auto e collezionisti in una mostra di veicoli d'epoca e quattro gare automobilistiche con stili diversi. Village et port de plaisance (info)

VENCE



18.30. Concerto di musica classica a cura dell’Orchestra da Camera della Filarmonica di Nizza Philharmonique de Nice. Cattedrale (info)



