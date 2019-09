Sanremo: la bussanella Rita Longordo (8 anni) sarà la prima sanremese della storia allo Zecchino d’Oro

È nata e cresciuta circondata dalla musica di papà Antonino, chitarrista e cantante in diverse band locali. Ha sempre cantato e non ha mai avuto paura del palco, nonostante senza microfono in mano sia timida e riservata. E così ora la piccola bussanella Rita Longordo, 8 anni, potrà per sempre ricordare di essere stata la prima sanremese a partecipare allo Zecchino d’Oro.

Rita frequenta la quarta elementare nella scuola di Bussana e da sempre coltiva la passione per la musica. Quest’anno, insieme alla sua famiglia, la decisione di iscriversi alle selezioni dello Zecchino d’Oro con il superamento di tutte le varie fasi fino alla vittoria alla finalissima. E così Rita ha staccato il pass per la 62ª edizione dello Zecchino d’Oro che andrà in onda sui canali Rai dal 5 al 7 dicembre con due appuntamenti pomeridiani e un serale.

“È cresciuta circondata dalla musica, io suonavo in varie rock band locali e lei ha sempre vissuto l’emozione del live - ci raccontano con orgoglio mamma Manuela e papà Antonino - quando aveva poco più di cinque anni, mentre stavo suonando in un locale a Bussana, è salita sul nostro palco chiedendo di cantare la canzone Disney “Oltre l’Orizzonte”. Le ho detto che non la sapevo suonare, ma lei ha voluto cantarla lo stesso senza base. Rita ama cantare, è una bambina un po’ timida ma, quando c’è da salire sul palco, cambia”.

Ora Rita, con la giusta innocenza che si deve riconoscere a una bimba di 8 anni, si appresta a modo suo a entrare nella storia della musica di una città che sarà per sempre legata al mondo della canzone.

“La partecipazione di Rita allo Zecchino d’Oro è senza dubbio un grande motivo di orgoglio per Sanremo e per la frazione di Bussana” ha dichiarato in merito Alessandro Sindoni, vice sindaco e assessore a Sport e Turismo, bussanello di origine e molto legato alla sua frazione.