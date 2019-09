Sanremo: ragazzina molestata, la soliderietà della coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia Deborah Mognol

La coordinatrice cittadina del partito Fratelli d’Italia Deborah Mognol a nome suo e di tutti gli iscritti esprimere la totale solidarietà e vicinanza alla famiglia della ragazzina molestata.

“Fatti come questi mi deprimono, prima di essere una dirigente di partito sono una mamma e quando sento vicende di questo genere il primo pensiero va ai nostri figli. Spero di tutto cuore che le autorità competenti, che svolgono già, specie nella nostra città di confine, un ottimo lavoro, riescano a far sì che simili episodi vadano poco alla volta a sparire. Dobbiamo sentirci liberi e sicuri di girare per la nostre vie senza dover continuamente girar la testa per vedere se qualcuno ci può creare fastidi. Rimango a disposizione della famiglia per qualsiasi cosa”.