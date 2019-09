Raduno della Lega a Pontida, onorevole Flavio Di Muro: “Un successo, la migliore di sempre”

“Qualcuno pensava forse che ci sarebbero stati quattro gatti?? È vero Matteo Salvini ha azzardato. Ha portato la Lega fuori dal Governo, rinunciando a molte poltrone. C'è chi diceva che il suo popolo, il popolo della Lega, non lo avrebbe seguito. Eccovi la risposta: una Pontida che entra a pieno titolo nella storia della politica italiana”. Così intervenire l’onorevole Flavio Di Muro sul suo profilo social.



“Per me è stato un onore salire, ancora una volta, sul palco. Ora abbiamo la carica giusta per prepararci all'opposizione, in piazza e in Parlamento, in attesa di andare a votare per dare una prospettiva di crescita al nostro Paese. Infine ringrazio tutti gli amici imperiesi che sono arrivati in pullman, auto o treno partecipando così a questo raduno storico”.