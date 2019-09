Grande successo ad Aurigo per il concerto organizzato dalla Caritas vicariale di Pontedassio a favore dei bisognosi (foto)

Grande partecipazione di pubblico ieri sera in Valle Impero ad Aurigo, nella Chiesa Parrocchiale gremita di gente, per il concerto spirituale con brani dedicati alla meditazione e riflessione sul mistero della Croce, alla vigilia della festa della Madonna Addolorata. Nel titolo del concerto "O magnum pietatis opus" è racchiusa la grande opera di Dio attraverso il sacrificio della Croce. Il concerto, organizzato dai responsabili della Caritas vicariale di Pontedassio, dal Comune e dalla Comunità di Aurigo era finalizzato alla raccolta di fondi per far fronte ai bisogni primari delle famiglie disagiate del Vicariato della Valle Impero e l'adesione della comunità aurighese all'evento è stata oltre ogni aspettativa.



Lunghi applausi hanno accompagnato i brani eseguiti in modo inappuntabile dai protagonisti della serata. Tiziana Zunino all'organo ha eseguito Grand Choeur di Charles Alexis Chauvet, organista e compositore francese vissuto nell'800. Il mezzosoprano Valeria Mela accompagnata dal quartetto ArchInsoliti (Cristina Silvestro e Vincenzo Città ai violini, Wynneford Potter alla viola e Giancarlo Bacchi al contrabbasso) e da Tiziana Zunino al basso continuo ha dato vita a una intensa e profonda interpretazione sia dell'aria "Erbarme dich" tratta dalla Passione secondo Matteo di J.S.Bach sia dello Stabat Mater RV 621 di Antonio Vivaldi. La comunità di Aurigo ha poi offerto a tutti gli intervenuti un ricco buffet.