Ventimiglia: cinghiali creano scompiglio nelle aiuole (appena sistemate) in centro - foto

Ancora cinghiali in città a Ventimiglia. L'avvistamento è avvenuto ieri sera. Non è certo la prima volta ma in questo caso sono arrivati nei giardini nel cuore della città di confine. Stamattina i cittadini e l'amministrazione comunale hanno dovuto fare i conti con il passaggio degli ungulati che hanno scavato le aiuole nella speranza di trovare cibo. Peccato che quella zona fosse stata oggetto di manutenzione. Il Comune ha fatto sapere che procederà quanto prima a risistemare il prato danneggiato ed a ricollocare le piante.