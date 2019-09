Imperia: barca inizia ad imbarcare acqua al Porto Turistico, vicino se ne accorge ed evita l'affondamento

Oggi pomeriggio è scattato l'allarme al Porto Turistico di Imperia per una barca a vela di 15 metri, la Maya, che ha iniziato ad imbarcare acqua. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera ed il personale della Go Imperia.



E' stato un vicino di ormeggio a dare l'allarme prima che l'imbarcazione affondasse. La barca è stata svuotata ma rimane da comprendere quale possa essere la causa dell'accaduto. Domani mattina si procederà all'alaggio per recuperare il mezzo. I militari stanno cercando di rintracciare i proprietari per informali dell'accaduto in modo che possano effettuare tutte le verifiche del caso.