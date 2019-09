Gli alpini di Vallecrosia a Martiniana Po per gli 85 anni del gruppo cittadino (foto)

Tantissime penne nere oggi a Martiniana Po per festeggiare gli 85 anni della nascita del gruppo alpini cittadino. Numerosi i gagliardetti presenti, la partecipazione dei vessilli sezionali di Imperia, Pinerolo, Cuneo, Saluzzo hanno fatto lustro alla cerimonia.



“L'A.N.A. nazionale era rappresentata da V.P. nazionale Mauro Buttigliero e dal cons. Naz. Antonio Franza. Nutrita la schiera delle autorità militare: l'on. Ciburro, il sen.Taricco tra le autorità civili presenti. Manifestazione carica di significati sia per gli 85 anni sia per l'impegno civile che a tutt'oggi gli alpini rappresentano in tutta Italia. Piccoli alpini in erba con il tricolore han fatto da corona a questa meravigliosa giornata ben orchestrata dal capogruppo Enzo Desco. Si è visto come in queste realtà del Piemonte è sentita la presenza delle penne nere.

Ove ci sono loro c’è sempre calore, festa e tanti ricordi belli ma anche tristi perchè lo scopo di questi raduni è il ricordo, non dimenticare mai chi ci ha preceduto chi è andato avanti. Il gruppo di Vallecrosia orgoglioso di essere stato presente anche col vessillo sezionale di Imperia e motivo di più per aver incontrato oltre ad altri amici alpini i fratelli gemellati con noi di Luserna San Giovanni”.