"Gentilissimo, ho letto l'idea del Sig. Luigi Billone sullo spostamento dei VVUU nella ex stazione ferroviaria. Oltre che considerare quest'idea veramente intelligente e quindi da prendere seriamente in considerazione da parte dell'Amministrazione, spero che tale proposta venga approfonditamente vagliata nelle sedi opportune e, nel caso venga ritenuta NON realizzabile, spero che l'Amministrazione fornisca alla popolazione una chiara e argomentata motivazione. Grazie e saluti.

Sergio Binello".