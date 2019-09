Sanremo: cinghiali devastano via Delle Fonti a Bussana, la segnalazione con foto di un residente

"Un branco di cinghiali in via Delle Fonti a Bussana sta devastando l'unica via di accesso alle abitazioni. Ha già causato una frana e creato molti danni, inoltre rappresenta un pericolo per gli automobilisti in quanto non è segnalato il pericolo di attraversamento animali selvatici. Potrebbe rappresentare un peso per le casse del comune che si vedrà costretto a risarcire gli automobilisti da eventuali danni e per i costi di riparazione della strada".