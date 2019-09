A Sanremobio martedì 17 settembre torna il dott. Botteghin, esperto iridologo

Sei affetto da patologie particolari? Hai bisogno di indagarne le cause? Oppure avverti sintomi o disturbi che non vengono diagnosticati? Trovi discordanze tra ciò che ti viene diagnosticato e ciò che senti? Ha senso la terapia che ti viene somministrata?

Se ti poni anche solo una di queste domande allora non aspettare. La soluzione è dentro di te. E’ nei tuoi occhi! E’ stampata nella tua iride!

“L’intera giornata di martedì 17 settembre sarà dedicata alle consulenze del Dott. Botteghin esperto iridologo la cui collaborazione con Sanremobio è in costante crescita”.

Continua così l’ideatore di SanremoBio, Sergio Spina: “L'iridologia è l'arte di interpretare i disegni, i colori, le forme architettoniche della parte visibile dell'occhio (l'iride, la pupilla e la sclera) e di mettere tale rilievi in relazione allo stato di salute dell'organismo: l'occhio diventa il microcosmo in cui si specchia il macrocosmo dell'intero corpo.

Il vero ruolo dell'iridologia diventa così quello di permettere un’indagine rapida e completa che consente di osservare i profondi collegamenti della vita e conforta nella scelta delle terapie più appropriate”.

L’iridologo è in grado di fare una valutazione in merito a certe problematiche e di consigliare al meglio rimedi naturali e dettami per uno stile di vita che lo riporti in equilibrio e quindi in salute.

Attraverso l’iridologia non si fa diagnosi, che è invece propria del medico, ma si fanno constatazioni sulla salute, considerando gli attuali processi in atto, siano essi organici ed emozionali, gli stati infiammatori e congestizi che possono esistere ma anche lo stato di intossicazione organica e a carico di quale organo o apparato viene riscontrata.

Si indaga quindi sulle alterazioni degli umori (sangue e linfa) nonché sugli squilibri del sistema nervoso.

L'analisi iridologica è senza dubbio una delle tecniche di indagine oggi più utilizzate dai naturopati ed il nostro successo – spiega Spina – lo si deve soprattutto al nostro SPECIALISTA Dott. Gian Paolo Botteghin - Università Jean Monnet Bruxelles: Naturopata, Omeopata, Omotossicologo, Iridologo, professionista sempre più affermato e riconosciuto in Italia e all’estero.

“Medicina biofrequenziale, omeopatia, iridologia, elettroagopuntura e decodifica della malattia - trattando il conflitto biologico - sono alla base della mia formazione e rappresentano l’attuale mio più grande interesse” così spiega il Dott. Botteghin. E ancora: “Ringrazio SanremoBio per la professionalità con cui approccia il tema della alimentazione e della salute. Non solo una amplissima selezione dei migliori prodotti presenti sul mercato, ma un servizio scrupoloso e professionale alla clientela in tema di consulenze, sono valori aggiunti, oggi fondamentali per la salute dell’uomo moderno. Personalmente sono felice di contribuire a questo progetto”.

Lungi dall'essere un'arte divinatoria, l'iridologia fonda il suo principio sul fatto che ogni settore dell'iride corrisponde ad un organo del corpo umano. È noto, per esempio, che gravi disturbi al fegato tingono di giallo la congiuntiva oppure che la pupilla si dilata o si restringe in chi fa uso di sostanze stupefacenti. Allo stesso modo la presenza di macchie o pigmentazione o altri segni manifestano malattie in corso.

L'iridologia è in genere indicata per ogni persona che voglia andare più a fondo riguardo la conoscenza di sè e della propria salute, comprendere squilibri momentanei, dissonanze dallo stato di benessere e/o predisposizioni individuali a certi disturbi. Il fine è quello di agire preventivamente, cercando di anticipare l’insorgere della patologia con lo stile di vita più sano o altrimenti di approcciare la patologia da un altro punto di vista.



Il costo della consulenza (durata di circa 1 ora) è offerto al prezzo promozionale di euro 80,00.



Per prenotazioni tel. 0184 841073.



Per maggior info: www.sanremobio.org