Sanremo: nasce il primo 'Club Magico' nella Città dei Fiori e trova casa al Teatro Ariston (Foto e Video)

A Sanremo nasce il primo 'Club Magico' cittadino, un punto di riferimento per chi già pratica e anche per chi, invece, vuole avvicinarsi al mondo della magia.

Punto di riferimento saranno Salvatore Stella e Massimo Nario (in arte 'Gaspar'), maghi e intrattenitori affermati su scala locale e non solo, che faranno da 'padrini' per i maghi del futuro. L'iniziativa è stata presentata ieri al Teatro Ariston, istituzione cittadina che ha teso la mano alla neonata scuola di magia ospitandola nelle proprie stanze. E c'è un doppio filo che lega l'Ariston ai maghi, con l'esordio della categoria 'maghi' all'Ariston Comic Selfie 2019 e l'appuntamento fissato per il 22 novembre prossimo proprio sul palco più famoso d'Italia.

I trucchi dei giovani maghi Simone, Gastone e Nicolò

Il 'Club Magico' di Sanremo sarà un punto di incontro e di scambio per sviluppare idee, fare corsi di insegnamento e proporre conferenze o incontri con maghi di livello. E circola già il nome di Arturo Brachetti...

Salvatore Stella e Massimo Nario, dopo anni di esibizioni in giro per l'Italia, hanno voluto mettere a disposizione la loro esperienza grazie anche al sostegno dell'Ariston e di Walter Vacchino che ha offerto loro la sede.

Il primo appuntamento per il 'Club Magico' di Sanremo è fissato per giovedì 3 ottobre alle 21 all'Ariston. Incontro aperto ad appassionati e a tutti coloro che volessero iniziare il loro percorso nel mondo della magia.

Per informazioni: Salvatore 340 7144968 / Massimo 339 2216205