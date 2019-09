Fine settimana di metà settembre nella Riviera di Ponente: ecco gli appuntamenti da non perdere

Ultimi scampoli d’estate ma non mancano le manifestazioni per trascorrere un weekend tra spettacoli, feste paesane e divertimento.

Per concludere la stagione estiva con il botto il Comune di Diano Marina organizza ‘Sull’Onda di Settembre’ e la ‘Notte Bianca’. Il primo evento avrà la durata di due giorni dove troveranno spazio mercatini, prodotti tipici, musica, animazione, shopping notturno e tanto altro ancora.

All'interno della manifestazione ‘Sull'Onda di Settembre 2019’ la tradizionale ‘Notte Bianca’ di inizio settembre a tema ‘Messico e...nuvole’.

Dalle ore 18.00 fino a notte inoltrata: street food a cura di bar e ristoranti, happy shopping nei negozi, stand con prodotti particolari, tipici e hobbistica, musica live, dj set, esibizioni itineranti.

Feste & Sagre

A Badalucco l’appuntamento è con ‘Stoccalucco 2019’, la 49esima edizione del Festival dello Stoccafisso alla Baücögna a cura della Proloco di Badalucco. Nelle piazzette del paese si potranno degustare numerose varianti di ricette di stoccafisso. Il tutto allietato da musica ed animazioni (più info).

A Camporosso torna per la cinquantottesima volta l'imperdibile ‘Sagra dei Barbagiuai’ (ravioli fritti ripieni di zucca e formaggio). Dalle 14.30 in poi si potrà gustare il saporito piatto tradizionale della Val Nervia vero e proprio ‘cibo di strada’ del Ponente Ligure preparato sul momento. Anche qui non mancheranno intrattenimenti musicali (più info).

In località Molino del Fico, frazione di San Bartolomeo al Mare, dalle 14.30 inizierà la 62esima festa di San Matteo. Oltre agli ingredienti tradizionali di una sagra, trovano spazio anche quest’anno i festeggiamenti per il Santo Patrono, una gara di petanque, le Moliniadi (giochi per bambini), premiazioni concorsi e momenti culturali. E dalle ore 19, la 46esima ‘Sagra delle Quaglie’: oltre alle quaglie alla brace anche stoccafisso alla ligure, polenta e frittelle di mele e molto altro.

Una serata enogastronomica e musicale con la band D-Sparsi (rock di Ligabue e Vasco oltre a Battisti, Litfiba, Baglioni) sarà ospitata in Piazza Garibaldi a Camporosso.



Spettacoli & Musica

Sabato sera presso l’Oratorio di San Pietro al Parasio di Imperia, è in programma un concerto nell’ambito della cerimonia di consegna del Premio della 27a edizione degli ‘Incontri Begegnungen’. Durante l’evento musicale, a cura dell'Istituto di Cultura Italo Tedesco di Imperia, si esibirà la ‘Open Orchestra’, diretta dal compositore Marco Reghezza, e il coro dei Cantores Bormani, diretto dalla professoressa Piera Raineri.



Sempre sabato, in Piazza Chierotti ad Arma di Taggia, si potrà assistere ad uno spettacolo di ballo liscio e latino a cura di ASD Love Dance.

L’Oratorio di Santa Caterina di Cervo invece ospiterà, sempre sabato, il concerto finale della rassegna ‘A...mare la musica’ con Indro Borreani (violino) e Ginevra Costantini Negri (pianoforte).

Brani di Musica Sacra invece si potranno ascoltare ad Aurigo in un concerto presso la Chiesa Parrocchiale della Natività di Maria Vergine nell'ambito della festa patronale.

La nota commedia ‘Colpi di Timone’ di Gilberto Govi sarà messa in scena sabato sera in Piazza del comune a Lucinasco dalla compagnia ‘Tutti esauriti’ di Pornassio.

Domenica al Palazzo del Parco di Bordighera saranno le musiche latino americane ad essere proposte dall’Orchestra sinfonica diretta dal M° Massimo Dal Prà.

Conferenze & presentazione libri

Sabato a Sanremo, presso il Museo del Fiore a Villa Ormond, alle ore 16.30, si terrà una conferenza sul ciclo sulle piante mediterranee tra scienza e tradizione dal tema 'La vite e il vino'.

Sempre a Sanremo si concluderà la rassegna ‘Parole e Colori al Forte’ con due appuntamenti ospitati al Forte di Santa Tecla: sabato è in programma la presentazione del libro ‘L’ombra di Perseo’ di Daniela Mencarelli Hoffmann, mentre domenica l’astrofisico Alessandro Bemporad relazionerà sul tema ‘Dallo sbarco sulla Luna all’esplorazione umana nell’universo’.

Il volume 'Storia culturale della canzone italiana' di Jacopo Tomatis sarà presentato sabato sera in Via Antica dell’Ospizio a Oneglia nell’ambito della la rassegna ‘Un libro aperto’.

Luci, colori, sensazioni che hanno affascinato fin da fine ‘800 molti artisti faranno da introduzione alla conferenza ‘Serenella Sossi e gli artisti di Riviera: una storia che continua’ che terrà la prof.ssa Maria Teresa Verda Scajola, domenica 15 settembre alle ore 17.30 presso la sede del Circolo Parasio di Imperia.

Per la rassegna ‘Due Parole in Riva al Mare’, la scrittrice Francesca Diotallevi presenta ‘Dai tuoi occhi solamente’. L’appuntamento letterario è fissato per domenica alle ore 21.00 a Borgo Foce di Imperia.

Sport

Nello specchio acqueo interno al Porto Vecchio di Sanremo, saranno due le giornate dedicate ai più giovani con il ‘38° Trofeo Aristide Vacchino’. La regata, svolta su imbarcazioni ‘singolo 7,20’, è riservata alle categorie ‘Allievi’ B e C maschile e femminile ed ai ‘Cadetti’ maschile e femminile.

Una tappa del Circuito Italiano di Beach Volley Open Agonistico - Serie B1 Femminile è in programma oggi e domani a Diano Marina. L’evento sportivo si svolgerà presso la Spiaggia Libera ‘Ex Camandone’.

San Bartolomeo al Mare e il Golfo Dianese ospiteranno l’ormai tradizionale Raduno FIAT 500 derivate e moderne organizzato dal Club 500 Golfo Dianese, che quest’anno giunge alla ottava edizione (locandina).

Due appuntamenti sportivi sono stati organizzati per domenica a Pigna: la 4a edizione ‘Una marcia in più’ e ‘Torarando’.

Per la prima l’appuntamento è alle 7.30 in piazza XX Settembre. Si tratta di una gara non competitiva organizzata dal Comune di Pigna in collaborazione con i volontari della Protezione Civile e l’Unione Sportiva Pignese (più info).

‘Torarando’ è invece una manifestazione sportiva di aggregazione con pedalata non competitiva e dedicata agli appassionati di mountain-bike e di montagna aperta a tutti i bikers, tesserati e non, con biciclette di tipo mountain-bike o e-bike. Il Ritrovo è fissato alle 8.30 a Gouta sul Piazzale del Rifugio (più info).

Per chi volesse conoscere altri appuntamenti e i dettagli di quelli prposti consultare l Agenda Manifestazioni.