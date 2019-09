Il Decreto Dignità costa caro alla Serie A

Brutte notizie per uno dei campionati di calcio più seguiti nel nostro paese: il decreto Dignità, entrato in vigore lo scorso Luglio, ha sancito un divieto assoluto alle squadre di calcio di avere come sponsor società che accettino scommesse, e come conseguenza un mancato ricavo con cifre a sei zeri. Le prime squadre a pagarne le conseguenze sono state la Roma e Lazio che hanno dovuto rinunciare alla sponsorizzazione di Betway e Marathonbet per un ammontare totale di 9 milioni all’anno.

Le conseguenze per la Serie A potrebbero rivelarsi catastrofiche

Gli effetti negativi di questo decreto, che ribadisce il divieto di pubblicità, sponsorizzazione e di comunicazione commerciale al gioco con vincita in denaro, potrebbero ripercuotersi non solo sulla Serie A ma su tutto il mondo dello sport e dei media. Prima di arrivare a un punto di non ritorno, la norma andrebbe aggiornata per evitare la perdita di sponsorizzazioni utili.

Una perdita che potrebbe superare i 35 milioni di euro

Il Decreto Dignità si stima che possa causare alla Serie A una perdita che si aggira sui 35 milioni di euro. L'indotto creato dalle aziende di gioco aveva permesso alle 20 squadre di Serie A di rinvigorire la rosa dei giocatori con nuovi acquisti. Questo genere di sponsorizzazione si è trasferita all'estero causando ai club italiani una perdita di liquidità non indifferente. Le dirigenze dei club auspicano in una reale revisione della norma, pur sempre nel rispetto e nella tutela dei consumatori.