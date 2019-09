Ventimiglia: 23enne italiano deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti

Un 23enne italiano è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti al fine di farne commercio. Il giovane è stato trovato in possesso di 6 grammi di hashish e tre sigarette al cui interno vi erano altri due grammi dello stesso stupefacente. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, dopo averlo perquisito, hanno esteso le ricerche anche all’auto abitualmente utilizzata dallo stesso e all’abitazione dove convive con una giovane donna. Nell’abitazione sono state rinvenute ulteriori dosi subito sequestrate. Sulla decisione di deferimento hanno influito anche i precedenti penali dello stesso per reati dello stesso tipo compiuti prima di raggiungere la maggiore età.

Nello stesso giorno gli agenti hanno identificato un cittadino italiano di 42 anni, trovato in possesso di una dose di hashish per consumo personale. L’uomo, residente in un comune dell’entroterra, è stato segnalato alla Prefettura di Imperia e sarà sottoposto alle previste sanzioni accessorie amministrative.