Sanremo: fuga di gas refrigerante dal frigo bar di un albergo, ospiti accusano malessere

Mobilitazione di soccorsi nella notte in un albergo di corso Mazzini a Sanremo per la fuoriuscita di gas refrigerante dal motore di un frigo. Nell'aria si è sviluppato un forte odore di ammoniaca che ha portato gli ospiti della struttura ad uscire ed ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario. Le persone che hanno accusato del malessere sono state visitate in loco e per fortuna non c'è stato bisogno di ricoverare nessuno. L'intervento dei pompieri ha permesso di localizzare la perdita e mettere in sicurezza l'area.